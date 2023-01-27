الجزائر تتأهل للدور قبل النهائى من أمم إفريقيا للمحليين بعد الفوز على كوت ديفوار

صعد منتخب الجزائر لكرة القدم للدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين عقب فوزه المتأخر على نظيره كوت ديفوار بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب " نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية، في دور الثمانية للبطولة.

ويدين المنتخب الجزائري بالتأهل لمهاجمه أيمن محيوص، الذي سجل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء أعلنها الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح، بعد عودته لتقنية حكم الفيديو المساعد.

رفع محيوص، عدد أهدافه إلى ثلاثة، منها هدفان من ركلة جزاء، لينفرد بصدارة الهدافين.

وطرد أليكسيس قندور، من قبل حكم المباراة في الدقيقة 20، ثم تبعه كواسي أثوهولا مدافع كوت ديفوار، الذي عرف نفس المصير في الدقيقة 34.

ويلتقي المنتخب الجزائري في الدور قبل النهائي مع المتأهل من المباراة التي تجمع النيجر مع غانا غدا السبت، على ملعب " ميلود هدفي" بمدينة وهران غربي الجزائر.