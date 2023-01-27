أحمد الصفدى لـ«القاهرة الإخبارية»: العراق حارب طيور الظلام بدعم مصرى أردنى

قال أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، إن العلاقات المصرية الأردنية قوية عبر مر العصور، خاصة في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه البالغ بالقضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية.

ثورات الربيع العربي

وأكد أحمد الصفدي، خلال لقائه ببرنامج "عن قرب" مع الإعلامية أمل الحناوي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأردن ومصر والعراق هدفهم الأسمى هو تحسين أوضاع العالم العربي في ظل التحديات المحلية والعالمية منذ نشوب ثورات الربيع العربي مروراً بالتحديات السياسية الخارجية.

وحدة واستقلال العراق

وأضاف في حديثه، أن العراق حاربت الإرهاب بقوة وشجاعة بدعم مصري أردني مستمر حتى تتطهر العراق من هذه الطيور الظلامية، مشيرًا أن القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية هدفها الأساسي حصول العراق على وحدتها واستقلالها، وذلك لأن أمن العراق يمس المنطقة العربية بالكامل.