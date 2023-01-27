أنشطة «الوزراء» خلال أسبوع..  برقيات تهنئة بـ «عيد الشرطة» وافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرًا سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 21 حتى 27 يناير2023، والذي تضمن عدد من الانشطة نرصدها في السطور التالية ..

قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإرسال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الـ12 لثورة 25 يناير، أعرب فيها عن أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات للرئيس، داعياً المولى عز وجل بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي يقوم بها وتشهدها الدولة المصرية في مختلف ربوعها.

كما وجه “مدبولي” برقية تهنئة لوزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، قال فيها: "يسرنى أن أبعث إليكم وإلى هيئة الشرطة من ضباط وجنود، أصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية المهمة، التى ستظل مبعث فخرواعتزاز الشعب المصرى العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة فى أداء الواجب الوطنى؛ من أجل الحفاظعلى أمن الوطن واستقراره".

كما شهد رئيس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظيرتها بفلسطين، بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد.

وشارك رئيس الوزراء في مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظيرتها بجمهورية الصومال الفيدرالية.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس، افتتاح الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، بمشاركة وزيرة الثقافة، ووزيرة الثقافة الأردنية، ممثلة للمملكة الأردنية الهاشمية،ضيف شرف الدورة الحالية للمعرض.

لقاءات رئيس الوزراء خلال أسبوع

عقد رئيس مجلس الوزراء، لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة؛ لاستعراض بعض الإجراءات والتصورات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات، مع الحرص الدائم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال ورجال الصناعة؛ من أجل تذليل التحديات بهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة.