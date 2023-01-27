الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شريف الجيار: مصر تستوعب الثقافات المختلفة العالمية فى ظل التحديات الاقتصادية

شريف الجيار
شريف الجيار

قال الدكتور شريف الجيار، أستاذ الأدب المقارن، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يؤكد انتماء المواطن المصري وهويته للحضارات. 

التحديات العالمية 

وأكد الدكتور شريف الجيار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، أن مصر بهذا المعرض تستوعب الثقافات المختلفة العالمية في ظل حركة الدولار الكبيرة، مشيراً إلى أنه بالرغم من كل التحديات العالمية إلا أن هناك إصرارا مصريا على تنفيذ هذا المعرض للحفاظ على الهوية والثقافة المصرية العربية مع الاطلاع على الثقافات العالمية الأخرى.

الحفاظ على الهوية العربية 

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مراراً وتكراراً ضرورة الحفاظ على الثقافة والهوية المصرية، مشيراً إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب خير طريق للتأكيد على الهوية واللغة العربية.

شريف الجيار استاذ الأدب المقارن معرض القاهرة للكتاب النيل للأخبار الحفاظ علي الهوية المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

عمرو سعد: مشروع سينمائى جديد عن حياة الزعيم عادل إمام

5 إجراءات لحماية كبار السن منها مضاعفة الدعم النقدى 600%

إصابة راكبين سقطا من أحد القطارات بأوسيم

فعاليات ثقافية وفنية متنوعة فى ثالث أيام معرض القاهرة للكتاب.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

صور

ندوة نائب وزير الأوقاف في معرض القاهرة للكتاب 2023

جناح وزارة الدفاع فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

«الداخلية» تحتفى بعيد الشرطة فى جناحها بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

هل تكون «جريمة اقتحام جنين» كلمة سر مرحلة جديدة في القضية الفلسطينية؟

فلسطين ترحب بعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة عقب عملية الاقتحام الإسرائيلية لـ«جنين»

قوات الاحتلال الإسرائيلى تُغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود