شريف الجيار: مصر تستوعب الثقافات المختلفة العالمية فى ظل التحديات الاقتصادية

قال الدكتور شريف الجيار، أستاذ الأدب المقارن، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يؤكد انتماء المواطن المصري وهويته للحضارات.

التحديات العالمية

وأكد الدكتور شريف الجيار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، أن مصر بهذا المعرض تستوعب الثقافات المختلفة العالمية في ظل حركة الدولار الكبيرة، مشيراً إلى أنه بالرغم من كل التحديات العالمية إلا أن هناك إصرارا مصريا على تنفيذ هذا المعرض للحفاظ على الهوية والثقافة المصرية العربية مع الاطلاع على الثقافات العالمية الأخرى.

الحفاظ على الهوية العربية

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مراراً وتكراراً ضرورة الحفاظ على الثقافة والهوية المصرية، مشيراً إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب خير طريق للتأكيد على الهوية واللغة العربية.