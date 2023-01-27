مونديال اليد.. منتخب مصر يفرض التعادل على ألمانيا والاحتكام للأشواط الإضافية

تعادل منتخب مصر مع ألمانيا بنتيجة 30-30 في المباراة التي تجمعهما لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، في بطولة العالم ببولندا والسويد 2023.

منتخب ألمانيا بدأ المباراة بشكل قوي، وقام بتوسيع الفارق بينه وبين الفراعنة إلى أكثر من 6 أهداف.

وفي آخر الدقائق، قلص لاعبو منتخب مصر الفارق، بفضل علي زين ويحيى الدرع، لينتهي الشوط الأول بتأخر الفراعنة بفارق 3 أهداف فقط.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق الألمان في البداية، ووسعوا الفارق لـ 6 أهداف، قبل أن يستعيد الفراعنة وضعهم ويقلصوا الفارق مرة أخرى.

واستمر لاعبو منتخب ألمانيا 10 دقائق كاملة دون تسجيل أي أهداف، ليستغل ذلك الفراعنة، ويقلصوا الفارق لهدفين فقط.

لاعبو منتخب مصر لكرة اليد استغلوا ذلك وأنهوا المباراة بالتعادل بنتيجة 30-30، ليتم الاحتكام للأشواط الإضافية.

واستبعد "باروندو" كلًا من محمد علي، وشادي خليل، وأحمد مؤمن صفا، من قائمة منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا في بطولة العالم لليد.

- قائمة منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا كالآتي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي- عبدالرحمن حميد.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار.

الظهير الأيسر: علي زين - حسن وليد قداح.

الجناح الأيمن: محمد سند- أكرم يسري.

الظهير الأيمن: محسن رمضان- مهاب سعيد.

صانع ألعاب: يحيى الدرع- أحمد هشام السيد "دودو"- سيف الدرع - أحمد خيري.

الدائرة: إبراهيم المصري- أحمد عادل- محمد ممدوح هاشم.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز على الماكينات الألمانية للمنافسة بقوة على المركز الخامس، خاصة بعد تحقيق المركز الثامن في مونديال 2019 والمركز السابع ببطولة العالم 2021 بالقاهرة، ويحاول تحسين ترتيبه العالمي بإنهاء البطولة في المركز الخامس.

ويواجه الفائز من مباراة مصر وألمانيا الفائز من النرويج والمجر، على المركزين الخامس والسادس، فيما يلعب الخاسر من المباراتين لتحديد المركزين السابع والثامن بالبطولة.

وتقام اليوم مباريات نصف النهائي بالمونديال، حيث يلتقي منتخبا إسبانيا والدنمارك، في تمام السابعة مساءً، فيما يلتقي السويد مع فرنسا في العاشرة من مساء اليوم.

وخسر منتخب مصر أمام السويد صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-22 في مباراة قوية، كان فيها منتخب مصر ندًا قويًا للسويد، حيث تفوق عليه في الشوط الثاني.