«الأمن المركزي» يُشارك أطفال مستشفى 57357 الاحتفال بـ عيد الشرطة (صور)

أوفد قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، عددًا من ضباطه، لزيارة مستشفيات «57357» لسرطان الأطفال و أبو الريش للأطفال» بمحافظة القاهرة، و«أيادى المستقبل لعلاج الأورام» بمحافظة الإسكندرية، وعدد من دور رعاية الأطفال الأيتام وذوى الهمم، بنطاق محافظات «القاهرة - الجيزة – الإسكندرية»، لمشاركتهم الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة.

وتضمنت تلك الزيارات، عقد لقاءات متنوعة مع الأطفال المرضى ونزلاء دور الرعاية، لتعريفهم بالبطولات والتضحيات التى سطرها رجال الشرطة الأبطال، فى ذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الجهود التى يبذلها رجال الشرطة، فى سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

وخلال الزيارات، تم توزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم، وسط ترحيب من جانب القائمين على

إدارة المستشفيات ودور الرعاية، التي تم عقد اللقاءات بها، حيث أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة البواسل، متمنيين لهم دوام التوفيق فى أدائهم لمهام عملهم ورسالتهم فى حفظ الأمن.