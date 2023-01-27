«وش القفص» غدًا بنادى سينما أوبرا الإسكندرية.. تعرف على التفاصيل

يقام غدًا السبت الموافق 28 يناير الجاري في تمام السادسة مساءً فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية التي ينظمها المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وذلك بمسرح سيد درويش.

تقام فعاليات النادي غدًا بالتعاون مع روتاري الإسكندرية وإينرول الإسكندرية ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات بمعرض فني تحت عنوان "السينما والفن من أجل السلام"، ويعقب ذلك عرض فيلم "وش القفص" للمخرجة "دينا عبدالسلام"، ثم تقام ندوة لمناقشة الفيلم مع مخرجته والجمهور يديرها الناقد السينمائي "أحمد عسر" وإعداد "سماح عبداللاه".

يذكر أن فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية تقام شهريًا والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور النادي مجانًا.

ويفتتح المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني الموسم الخامس لنادي سينما أوبرا الإسكندرية والذي يقام بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وذلك يوم السبت القادم الموافق 26 نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساءً بمسرح سيد درويش.

ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات النادي الاحتفال باليوم العالمي للطفل، حيث سيتم عرض كل من فيلم «فليحيا أبو الفصاد» للمخرج حازم مصطفى، وفيلم «راضيه» إخراج شيماء طافش، وفيلم فنجان قهوة للمخرجة يمنى صالح.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر المشرف الفني على النادي ويستضيف خلالها كلًا من المخرجة شيماء طافش والمخرجة يمني صالح والمخرج حازم مصطفى، وذلك لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المركز القومي للسينما بإقامة فعاليات وأنشطة ثقافية في مختلف المحافظات لنشر الوعي السينمائي والفني.

يذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما تقام بالمجان والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.