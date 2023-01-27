مدير أمن الإسماعيلية يوزع وردًا وشيكولاتة على جماهير الدراويش قبل مباراة الداخلية

وزع اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، قبل قليل، باقات من الورد والشيكولاتة على جماهير النادي الإسماعيلي الموجودين على بوابة الدخول للاستاد، استعدادا لحضور مباراة فريقي الإسماعيلي والداخلية، اليوم الجمعة، ضمن احتفالات أعياد الشرطة.

في السياق ذاته، أجرى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، عدة تغييرات فى تشكيلة فريقه الأساسية قبل مواجهة الداخلية ضمن منافسات الدوري العام.

حيث عاد إلى تشكيلة الدراويش محمد نصر ومحمد مخلوف ومحمد عبدالسميع، بينما يتواجد الصاعد عمر الساعي لأول مرة فى تاريخه، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى محمد فوزي، خط الدفاع باهر المحمدي، محمد نصر، محمد هاشم، محمد دسوقي، خط الوسط عماد حمدي، محمد مخلوف، محمد عبدالسميع، محمد الشامي، عمر الساعي، فى خط الهجوم فراس شواط.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد كوكو فى حراسة المرمي وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد بيومي وعمر الوحش ومحمد حسن ومحمود الشبراوي وياو أنور وباسم مرسي.