الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هل يجوز شراء مدة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة؟.. التأمينات تجيب

تامينات
تامينات

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يجوز شراء مدة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن يتم حساب مدة سابقة "شراء مدة" ضمن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي حال توافر الشروط الآتية:

  • ​أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام القانون.
  • أن تكون سنوات كاملة.
  • أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لأحكام القانون.

أما إجراءات الحصول على الخدمة:

  • يتقدم المؤمن عليه بطلب حساب مدة سابقة على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ​ويكون النموذج من أصل وثلاث صور، وذلك أثناء فترة سريان التأمين عليه.
  • يبدي المؤمن عليه رغبته في طريقة حساب تكلفة المدة المراد حسابها، سواء بطريقة السداد دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها أو الاشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، أو أدائها بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (4) المرفق للقانون وفي حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة أو التقسيط حتى سن الستين إذا رغب في ذلك.
  • يقوم المؤمن عليه  بالتوقيع على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة سواء كانت نقدًا أو بالتقسيط وفي حالة التقسيط يلزم موافقة صاحب العمل.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني:

  • الدخول عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
  • اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني.
  • كتابة بيانات الراغب في الاستعلام كاملة في الخانات المخصصة لذلك.
  • كتابة الرقم القومي بدقة في الخانة الخاصة به.
  • الضغط على بدء الخدمة.
  • النقر على أيقونة لست روبوت.
  • الضغط على كلمة إظهار الرقم.
  • ظهور الرقم التأميني الخاص بصاحب الرقم القومي.

وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأربعاء المقبل، صرف معاشات فبراير 2023، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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