الجمعة 27 يناير 2023
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

«مش غالية».. 4 اقتراحات لقضاء «إجازة نصف عام سعيدة»

الاهرامات
الاهرامات

تبحث العديد من الأسر عن الأماكن التي يمكن زيارتها مع أبنائهم لاستغلال إجازة نصف العام الدراسي في قضاء وقت ممتع، حيث تخطط غالبية الأسر إلى التمتع بنزهة فريدة من نوعها دون الحاجة إلى دفع تكلفة باهظة، أو وجود سلسة من الترتيبات المرهقة. 

وترشح «الدستور» 4 أماكن للأسر، ويمكن لهم زيارتها مع أبنائهم، أو تنظيم رحلات أسرية إليها، والاستمتاع بمشاهدة مثيرة للأماكن التاريخية والترفيهية معًا، دون الحاجة إلى خطط مرهقة أو بتكلفة عالية.

وشملت قائمة اقتراحات أماكن التنزه في إجازة نصف العام الدراسي ما يلي:

• عروض الصوت والضوء (الكرنك- فيله).

• حديقة الحيوان.

• أهرامات الجيزة .

• المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

إجازة نصف العام الدراسي عروض الصوت والضوء الكرنك فيلت حديقة الحيوان المتحف القومي للحضارة اهرامات

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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