الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فرقة عبدالحليم نويرة تحتفي بذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم

ام كلثوم
ام كلثوم

تحتفي دار الأوبر المصرية، يوم الخميس المقبل الموافق 2 فبراير، بذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك على خشبة المسرح الكبير.

الحفل تحييه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بمشاركة نجوم الفرقة بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وتم طرح تذاكره حاليًا.

يحيي الحفل كل من الفنان نهاد فتحي، رحاب عمر، رحاب مطاوع، وليد حيدر، بسملة كمال، صابرين النجيلي. 

وقد بدأ صيت أم كلثوم يذيع منذ صغرها، حين كان عملها مجرد مصدر دخل إضافي للأسرة، لكنها تجاوزت أحلام الأب حين تحولت إلى المصدر الرئيس لدخل الأسرة، أدرك الأب ذلك عندما أصبح الشيخ خالد ابنه المنشد وعندما أصبح الأب ذاته في بطانة ابنته الصغيرة.

الخميس المقبل الد القصبجي الل ألم المايسترو صلاح غباشي المسرح

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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