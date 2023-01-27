حملة لصيانة ورفع كفاءة حديقة الفروسية وميدان مصطفى كامل بالإسماعيلية

واصل جهاز التطوير والتجميل أعماله في مسطحات وميادين محافظة الإسماعيلية، حيث تم العمل على مدار أسبوع لصيانة وتهذيب المسطحات الخضراء بالطريق الدائري ورفع المخلفات والقمامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.

وفي سياق آخر، تم التعاون مع مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية وتركيب البلدورات والانترلوك وإعادة الشيء لأصله بالحديقة الدولية وأمام الرقابة الإدارية؛ وذلك لعودة الجمال للمسطحات والمشايات.

كما واصل الجهاز أعماله في متابعة صيانة حديقة الفروسية وميدان مصطفى كامل، حيث قامت شركات الصيانة بزراعة أجزاء كبيرة من النجيل بميدان مصطفى كامل وتسفيف النجيل بالرمال حفاظًا على جماله، لعودة اللون الأخضر بأرض الفروسية؛ وحفاظًا على ما تم تنفيذه من أعمال من قبل المحافظة ومديري الطرق، كما قام العاملون بالجهاز برفع مخلفات المسطحات الخضراء بالشارع التجاري.