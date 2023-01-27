الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة لصيانة ورفع كفاءة حديقة الفروسية وميدان مصطفى كامل بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصل جهاز التطوير والتجميل أعماله في مسطحات وميادين محافظة الإسماعيلية، حيث تم العمل على مدار أسبوع لصيانة وتهذيب المسطحات الخضراء بالطريق الدائري ورفع المخلفات والقمامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.

وفي سياق آخر، تم التعاون مع مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية وتركيب البلدورات والانترلوك وإعادة الشيء لأصله بالحديقة الدولية وأمام الرقابة الإدارية؛ وذلك لعودة الجمال للمسطحات والمشايات.

كما واصل الجهاز أعماله في متابعة صيانة حديقة الفروسية وميدان مصطفى كامل، حيث قامت شركات الصيانة بزراعة أجزاء كبيرة من النجيل بميدان مصطفى كامل وتسفيف النجيل بالرمال حفاظًا على جماله، لعودة اللون الأخضر بأرض الفروسية؛ وحفاظًا على ما تم تنفيذه من أعمال من قبل المحافظة ومديري الطرق، كما قام العاملون بالجهاز برفع مخلفات المسطحات الخضراء بالشارع التجاري.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

افتتاح 11 مسجدًا بـ13 مليونًا و540 ألف جنيه فى البحيرة

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة

28 يناير.. قنوات «المتحدة» تعرض الفيلم التسجيلى «نقطة تحول.. ما بين الألم والأمل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

«الداخلية» تحتفي بعيد الشرطة في جناحها بمعرض الكتاب

ندوة «رباعيات صلاح جاهين»

ندوة «مصر في عالم مضطرب»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تُغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين