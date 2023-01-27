الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الوطنية لمكافحة الفساد»: معرض الكتاب فرصة لتوعية أكبر عدد من المواطنين بجهودنا

الدكتور محمد سلامة
الدكتور محمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

قال اللواء الدكتور محمد سلامة، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة تشارك في فعاليات الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار الدور التوعوي المنوط بها للتوعية بمخاطر الفساد وحث المواطنين على المشاركة في جهود منعه ومكافحته وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.

وأضاف سلامة، اليوم الجمعة، أن المعرض فرصة جيدة للوصول لأكبر عدد من مختلف شرائح المواطنين والزائرين، واستعراض جهود مصر في ملف مكافحة الفساد.

وتابع: "نعمل على نشر شعار (نحو ثقافة مجتمعية ضد الفساد)"، مشيرًا إلى أن رسالة الأكاديمية تتمثل في تقديم الخدمات المعرفية والعلمية والتدريبية والبحثية المتميزة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، باستخدام وسائل التعليم والتدريب والتطوير، عبر الاستعانة بالتقنيات العلمية الحديثة من خلال منظومة تدريبية متكاملة ومتطورة.

وأشار مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية إلى أن الجناح يضم زيارة افتراضية للأكاديمية، لافتًا إلى أن هذه هي المشاركة الثانية للهيئة في معرض الكتاب.

وأوضح مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة تشارك في فعاليات الدورة الـ٥٤ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار الدور التوعوي المنوط بها للتوعية بمخاطر الفساد وحث المواطنين على المشاركة في جهود منعه ومكافحته وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.

وقال سلامة إن المعرض فرصة جيدة للوصول لأكبر عدد من مختلف شرائح المواطنين والزائرين، واستعراض جهود مصر في ملف مكافحة الفساد.

وأضاف: "نعمل على نشر شعار (نحو ثقافة مجتمعية ضد الفساد)"، مشيرًا إلى أن رسالة الأكاديمية تتمثل في تقديم الخدمات المعرفية والعلمية والتدريبية والبحثية المتميزة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، باستخدام وسائل التعليم والتدريب والتطوير، عبر الاستعانة بالتقنيات العلمية الحديثة من خلال منظومة تدريبية متكاملة ومتطورة.

كما أوضح أن الجناح يضم زيارة افتراضية للأكاديمية، لافتًا إلى أن هذه هي المشاركة الثانية للهيئة في معرض الكتاب.

الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التعليم والتدريب القاهرة الدولي للكتاب النزاهة والشفافية هيئة الرقابة الإدارية مجال مكافحة الفساد

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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