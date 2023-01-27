نشرة حوادث «الدستور».. ضبط متهم بحيازة عملات أجنبية والمتهمين بانتحال صفة رجال شرطة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخص حال وجوده بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا وبحوزته حقيبة بداخلها مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" - 3 هواتف محمولة - دفتر شيكات صادر من أحد البنوك - جواز سفر بإسم إحدى السيدات.

وبمواجهته اعترف بسرقة الحقيبة بمحتوياتها من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بأسلوب "كسر الباب".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة أموال ومشغولات ذهبية من مواطن بالفيوم

نجح رجال الأمن العام في ضبط مرتكبي واقعة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة مبلغ مالي ومجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكن أحد الأشخاص بالفيوم.

تبلغ لمركز شرطة إبشواى بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بأنه حال تواجده بمسكنه برفقة أسرته فوجئ بقيام 8 أشخاص (مجهولين له "أحدهم يرتدى ملابس أميرية") بالحضور لمسكنه بزعم تفتيش المسكن بحثاً عن أسلحة نارية والتعدي عليه والاستيلاء على (مبلغ مالي - كمية من المشغولات الذهبية) من داخل المسكن وفروا هاربين مُستقلين سيارتين ملاكي.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القاهرة – الجيزة - الفيوم) واستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم تحديد أماكنهم وباستهدافهم أمكن ضبطهم وتبين أنهم (8 أشخاص "أحدهم شقيق زوجة المجني عليه "- لثلاثة منهم معلومات جنائية- مقيمون بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة).

وعُثر بحوزتهم على (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه - المشغولات الذهبية "المستولى عليهم"- ملابس أميرية- جهاز كشف عن المعادن "يشبه الجهاز اللاسلكي"- طبنجة صوت- طلقتي خرطوش - سيارتين ملاكي) المستخدمين فـى الواقعة.

بمواجهتهم قرر أحدهم "شقيق زوجة المجني عليه" أنه نظراً لعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبلغ مالي بمحل سكنه، اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

خصومة ثأرية.. الأمن يكشف غموض مقتل مواطن في قنا وضبط القاتل

نجح قطاع الأمن العام في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بقنا، وضبط الجاني وبحوزته أسلحة نارية و17 ألف قرص مخدر بقصد الإتجار.

كان قد ورد بلاغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا، يفيد بمقتل أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، إثر إصابته بأعيرة نارية بالجسم والرأس بأرضه الزراعية الكائنة بدائرة المركز.

ضبط متهمين بحوزتهما بندقيتان وطبنجة في المرج

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين بحوزتهما بندقيتان آليتان و3 خزائن وطبنجة، ومبلغ مالي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وذلك حال استقلال كل منهما السيارة خاصته بدائرة القسم.

واعترف المتهمان أمام رجال المباحث بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.