الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مسئول عمانى: معرض القاهرة للكتاب التظاهرة الثقافية الأهم فى العالم العربى

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

أكد رئيس قسم معارض الكتاب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية فيصل بن هاشم الشهاب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية هي الأهم في العالم العربي.

وقال الشهاب، في تصريحات اليوم الجمعة ، إن سلطنة عمان حريصة كل الحرص على المشاركة في معرض القاهرة نظرا لما يتمتع به من مكانة عربية ودولية بارزة جعلته محط أنظار المثقفين ودور النشر.

وأضاف أن جناح وزارة الثقافة العمانية يحوي الإصدارات التي تعكس الحضارة العمانية المتنوعة في التاريخ والأدب وبعض الدواوين الشعرية وكلها من إصدارات الوزارة.

وأوضح أن مصر ودور النشر المصرية تعد من أكثر الجهات المشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب المقرر عقده في فبراير المقبل، مشيرًا إلى وجود تعاون وتنسيق دائم بين مصر وسلطنة عمان على المستوى الثقافي.

وتشارك سلطة عمان في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الدورة 54 مشاركة واسعة لأول مرة، من خلال جناح عرض كبير يضم 4 هيئات عمانية، وهي: وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الإعلام ووزارة الأوقاف والشئون الدينية وجامعة السلطان قابوس.

التعريف بالثقافة العُمانية وإبراز الجوانب الحضارية المشرقة للسلطنة

وتهدف المشاركة العُمانية في المعرض، إلى التعريف بالثقافة العُمانية وإبراز الجوانب الحضارية المشرقة للسلطنة وإبراز الإنتاج الفكري العُماني وتسليط الضوء على الجوانب التراثية والأدبية والتاريخية.

ويضم جناح سلطنة عُمان المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مجموعة من الإصدارات الحديثة والمتنوعة في الإنتاج الأدبي والتاريخي من عدة جهات عُمانية، في شتى التخصصات الأدبية والفكرية والفنية والعلمية والتاريخية.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

السلطان قابوس الشرق الأوسط الشئون الدينية الدورة 54 الفعاليات الثقافية والفنية القاهرة الدولي للكتاب جناح وزارة الثقافة معرض القاهره الدولي للكتاب وزارة الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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