الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إقبال كثيف على جناح سور الأزبكية بمعرض القاهرة للكتاب

سور الازبكية
سور الازبكية

شهد جناح سور الأزبكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٤ المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، إقبالا كثيفا من قبل زوار معرض الكتاب في يومه الثاني.

وتوافد على جناح سور الأزبكية العديد من رواد معرض الكتاب، خاصة أنه يقتني مجموعة كبيرة من الكتيبات النادرة وبأسعار مخفضة، وهو ما جعل الإقبال يتزايد عليها لليوم الثاني على التوالي منذ افتتاح المعرض للجمهور، أمس الخميس.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

سور الازبكية
سور الازبكية
التجمع الخامس افتتا الدولي للكتاب مملكة منذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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