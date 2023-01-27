فريق «مسار إجبارى» يلتقى جمهوره بأوبرا الإسكندرية.. و3 فئات لأسعار التذاكر

يستعد فريق «مسار إجباري» لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، يوم السبت الموافق 11 فبراير المقبل.

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل وانقسمت إلى ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 410 جنيهات، والثانية بقيمة 310 جنيهات، أما الثالثة والأخيرة بـ210 جنيهات.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، ويقدم الفريق خلاله نخبة كبيرة من أغنياتهم الشهيرة، منها "تقع وتقوم، فاكرة، للحزن أصول، صياد، مطلوب حبيب، ما تخافش، دى بتاعتك، ريتك معايا، نهايات الحكاوى، مساومات".

ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة «كامل العدد»، خاصة أنه نفدت نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا المصرية.

«مسار إجباري» تم تأسيسه 2005 ظهرت بصمتهم على الموسيقى العربية بأنغامهم المميزة وكلماتهم غير التقليدية، اختار الفريق هذا الاسم الساخر اعتراضًا منهم على القيود التى يفرضها مجتمعنا على الشباب فى طريقة التفكير والمشاعر أو شكل الملابس ولا يدع أي مساحة للإبداع أو الابتكار، ويظهر ذلك كليًا فى اختيارهم للموسيقى وكلمات أغانيهم الساخرة.

ويحرص الفريق منذ بدايته بالقيام بجولات في أماكن مختلفة؛ حيث شارك الفريق في مهرجانات في أوروبا، كما قدم عروضا في الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في مهرجانات إفريقية في تنزانيا كما قدم عروضا في العديد من الدول العربية وشمال إفريقيا.

يهتم الفريق بتقديم الأغانى الرومانسية، بينما تدور أغانيهم حول المشكلات المجتمعية من خلال نوع جديد من الموسيقى التي تمزج بين موسيقى الروك والجاز والبلوز مع التراث الغنائي المصري، ويعد من أشهر وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي وبلغت حصيلتها الفنية أربعة ألبومات هي «اقرا الخبر» و«تقع وتقوم» و«الألبوم»، و«نص الحاجات»، ومن أبرز أغنياتها «نهايات الحكاوي» و«شيروفوبيا» و«صباحك».