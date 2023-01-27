الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أغنية نانسي عجرم الجديدة «بدي حدا حبو» تحقق ربع مليون مشاهدة في ساعات

نانسي عجرم
نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «بدي حدا حبو»، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، محققة ربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

الأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، ميكس وماستر: إيلي بربر.

تقول كلمات الأغنية: «بدي حدا حبو عن جد زهقت .. بدي حدا بقلبو حس حالي خلقت بدي حدا بقربو ما حس بالوقت .. ينسيني الوقت ينسيني الوقت .. وينك تعا خدني خدني من همومي .. من خوفي الغريب خدني على دنيي ما فيها حدا .. إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب .. إنتَ وينك إنتَ سامعني حدا».

عبر القناة الرسمية الفنانة نانسى عجرم الفيديوهات الفنان الفنانة الفي الفيديو الغر

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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