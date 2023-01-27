حضارة مُحيرة.. كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع «ميسى الفراعنة»؟

أعلن عالم الآثار الدكتور زاهي حواس أن أعمال حفائر البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار بمنطقة جسر المدير في جبانة سقارة، أسفرت عن عدة اكتشافات أثرية تعود إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة، ومن بين هذه الاكتشافات تمثال يعود لأحد الفراعنة يُدعى «ميسي»، وهو نفس اسم لاعب الكرة العالمي الأرجنتيني الحالي "ليونيل ميسي" صاحب الشعبية الكبيرة.

الأمر الذي أدى إلى تفاعل العديد من المواطنين حول ذلك الاكتشاف مُعلقين "الفراعنة عرفت ميسي قبلنا" و"ميسي الفراعنة"، وغيرهما من العبارات التي تشير إلى طرافة هذا الاكتشاف لتلاقي اسمه مع اسم أحد أهم أبطال الكرة العالميين الحاليين الذين يُحاطون بشعبية عالمية جارفة.

في «الدستور» تناولنا مدى تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الاكتشاف تحديدًا وكيفية هذا التفاعل، وذلك باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات.

حسب أداة تحليل البيانات TRACK MY HASHTAG تبين تداول 31 تغريدة، تحمل اسم ميسي الفراعنة وصلت إلى 42963933 مستخدما، وكان ذروة التفاعل معها يوم 26 يناير.

مثلت التغريدات النسبة الأكبر وهي 54.84%، بواقع 17 تغريدة، وجاءت إعادة التغريد في المرتبة الثانية بنسبة 35.48% بواقع 11 تغريدة، وجاءت الردود في المرتبة الأخيرة بنسبة 9.68% بواقع 3 تغريدات فقط.

وحسب أداة تحليل البيانات Social Bearing تبين أنه قد تداول 31 تغريدة أيضًا تحمل اسم ميسي الفراعنة ولكن وصلت بهذه الأداة إلى 42,963,551 مستخدم، وكان تداول النسبة الأكبر من التغريدات عن طريق أجهزة الأندرويد بنسبة 41%.

وقد أظهرت الأداة تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، عددا من التعليقات حول هذا الأمر مثل "يا حضارة حيرت العالم كله.. الفراعنة يطلعوا عرفوا "ميسى" قبلنا.. و"ميسي الفراعنة في سقارة" وكذلك "لكل زمان " #ميسي" حتى عند الفراعنة".

وكان التمثال "ميسي" الذي أعلن عن اكتشافه عالم الآثار زاهي حواس هو واحدًا بين تسعة تماثيل مكتشفة من الحجر الجيرى الملون بينها تمثل رجل بجواره زوجته وكذلك تماثيل خدم وتماثيل منفردة.