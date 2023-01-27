الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«خدنا إجازة».. 8 نصائح للاستمتاع بعطلة نصف العام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت منذ أيام إجازة نصف العام بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ليأخذ الطلاب قسطًا من الراحة قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وفي التقرير التالي، نقدم مجموعة من النصائح التي تساعد الطلاب على الاستمتاع بأيام الإجازة وتحقيق أقصى استفادة منها، وفقًا لموقع «milestone».

احتفل بنجاحك

أول شيء يمكنك القيام به هو الاحتفال بنجاحك في امتحانات الفصل الدراسي الأول، في حفلٍ ممتع مع الأهالي وعدد من زملاء الدراسة.

تحسين مهاراتك اللغوية

يمكن الاستفادة من أوقات الإجازة في تعلم لغات جديدة، مما يساعدك على زيادة مهاراتك الوظيفية ومن ثمَّ، إتاحة المزيد من فرص العمل بعد التخرج.

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عمل تطوعي

هناك حاجة دائمة إلى المساعدة المجتمعية ومد يد العون للآخر، ومع إتاحة الوقت يمكنك المشاركة في الأنشطة التطوعية في دور رعاية الأيتام والمسنين، وكذلك العناية بالحيوانات، أو تقديم بعض المساعدات المالية للمحتاجين. 

هواية جديدة

تعد ممارسة الهوايات الجديدة من أمتع الأنشطة التي يمكنك القيام بها خلال أوقات الإجازة، مثل الرسم أو اليوجا أو تعلم آلة موسيقية جديدة، وغيرها من الهوايات التي تساعدك على اكتشاف المواهب الخفية بداخلك.

تنظيم الرحلات

توفر العطلات الدراسية فرصًا جيدة للسفر والتنزه، حيث يمكنك الذهاب إلى العديد من البلدان أو زيارة أماكن جديدة لقضاء وقت ممتع بعيدًا عن ضغوط الدراسة والامتحانات.

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الحصول على تدريبات

يمكنك استغلال أوقات الإجازة في الحصول على عدد من التدريبات لاكتساب خبرات عملية جديدة وتطوير مهاراتك بين الفصول الدراسية.

العمل أثناء الإجازة

الوظيفة في الإجازة لها مزايا أكثر من كسب المال، حيث تقوم بإجراء اتصالات جديدة وتكتسب خبرة عمل قيّمة، وكلاهما يمكن أن يعطي دفعة لحياتك المهنية.

زيارة الأصدقاء والعائلة

قد يؤدي الانشغال بالدراسة إلى التقصير مع العائلة والأصدقاء، ولكن مع بدء الإجازة، يتسع الوقت لزيارة الأقارب وتجديد الصداقات القديمة الأمر الذي يدخل البهجة والسرور على من حولك. 

إجازة الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول فترة الإجازة تحسين مهاراتك اللغوية هواية جديدة العمل أثناء الإجازة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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