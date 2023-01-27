الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

زيارات للمدرسة وخطة تعلم.. 4 نصائح لإعداد أطفال التوحد لبدء الدراسة الابتدائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لم يعد مرض التوحد حال من الأحوال حالة نادرة، فعلى الرغم من أنه لا يزال هناك قدر كبير من الأبحاث التي يجب إكمالها من أجل فهم سبب هذه الحالة وأفضل طريقة لعلاجها، فإذا كان لديك طفل يعاني من مرض التوحد، فإن مجرد قضاء اليوم  معه يمكن أن يساعده على مواجهة التحديات.

وإذا كان الطفل سيبدأ في الانتقال إلى المدرسية خاصة المرحلة الابتدائية، سيكون عملية الانتقال إلى المدرسة الابتدائية أسهل إذا تمكن الأطفال من التعرف على المدرسة وممارسة إجراءات روتينية جديدة قبل أن يبدأ الذهاب إليها، وقد تكون الأسابيع القليلة الأولى متعبة ومربكة للأطفال المصابين بالتوحد وفقًا لما ذكره موقع « publicschoolreview».

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- كيفية إعداد الأطفال المصابين بالتوحد لبدء الدراسة الابتدائية

ببعض التخطيط والإعداد، يمكنك مساعدة طفلك المصاب بالتوحد على بدء المدرسة الابتدائية بنجاح، حيث يمكن أن تساعد بعض الاستراتيجيات في تحقيق النجاح والتوفيق.

• تشمل هذه الاستراتيجيات وضع خطة انتقالية لطفلك، وضع خطة تعلم فردية لطفلك، اجعل طفلك على دراية بالمدرسة، بالإضافة إلى ممارسة الروتين المدرسي.

• تتمثل خطة الانتقال في  مجموعة من الأنشطة والاستراتيجيات المصممة لمساعدة طفلك على التكيف بنجاح مع المدرسة، حيث تقوم بتطوير خطة انتقالية مع خدمة التدخل المبكر لطفلك ومعلم ما قبل المدرسة وموظفي المدرسة الابتدائية.

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• قد تتضمن خطة الانتقال برنامج توجيه موسع أو أنشطة توجيهية إضافية، لمساعدة طفلك على التعرف على المدرسة، بالإضافة إلى الزيارات المدرسية قبل أيام قليلة من بدء الفصل الدراسي، حتى يتمكن طفلك من زيارة الفصل وقضاء بعض الوقت في الملعب والتنقل في جميع أنحاء المدرسة.

• كما يمكن أن تساعد ممارسة الروتين المدرسي في المنزل قبل أن يبدأ طفلك في الدراسة طفلك على الشعور بالراحة تجاه الإجراءات الروتينية الجديدة، فيما يمكن أن يساعدك أيضًا في اكتشاف أي مشاكل محتملة وإيجاد حلول.

اساسيات التربية الاطفال المصابين بالتوحد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية التوحد الدراسة الابتدائية

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