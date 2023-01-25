نصائح للصحة العقلية.. 3 طرق فعالة للمرأة للتغلب على الإجهاد اليومي

أكثر من نصف النساء العاملات يعانين من صراع كبير بين العمل والأسرة، و90٪ منهن يعانين من الإجهاد نتيجة المسؤوليات المختلفة، لذا أخصائية نفسية تتحدث عن كيفية تعامل المرأة مع الضغوط اليومية.

ووفقًا لموقع "metro" البريطانية أن النساء أكثر عرضة للإجهاد اليومي من الرجال لأن معظم النساء العاملات يضطررن إلى التوفيق بين أدوار متعددة للأم، ومقدم الرعاية لكبار السن، والمُعيل للأسرة.

يعد تطوير آليات التكيف مع تقلبات الحياة أمرًا مهمًا للحفاظ على الصحة العقلية الصحية، يجب أن تهتم المرأة بصحتها العقلية لأنها مرتبطة بالعافية العامة.

نتشارك سويًا طرق فعالة يمكن للمرأة من خلالها التغلب على ضغوطها اليومية:

كتابة يوميات للصحة العقلية: من العلاجي تدوين الأفكار لأنها تساعد الناس على التعبير عن مشاعرهم بطريقة أكثر واقعية، نتيجة لذلك لم تعد الأفكار تدور في ذهن المرء، والقيام بذلك سيفيد الفرد عقليًا، تصبح الكتابة بديلاً عن التحدث إلى شخص ما والتعبير عن الأفكار.

احصل على "وقت وحيد": قد يكون أحد الأسباب الرئيسية التي تؤثر على صحة المرأة العقلية هو نقص الرعاية الذاتية، قد يكون من الصعب أن تجد الوقت بمفردك، إلا أنه ضروري لإعادة ضبط المشاعر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرء أن يستخدم هذا الوقت لتقييم حياته وتحديد ما يناسبه وما هو غير مناسب.

احصل على المساعدة إذا لزم الأمر: تأتي نقطة عندما يكون من الضروري أن نكون صادقين مع نفسك وأن نعترف أنهم بحاجة إلى المساعدة، ربما يمكن الحصول على مساعدة مهنية لمساعدة شخص ما في التعامل مع التوتر وتحسين صحته العقلية، خلاصة القول هي أن كل امرأة يجب أن تحاول أخذ فترات راحة كلما أمكنها ذلك وطلب المساعدة المهنية للحفاظ على صحتها العامة.

من أجل عيش حياة إيجابية، من الضروري تخصيص وقت كل يوم للتركيز على الصحة العقلية والبدنية للفرد.