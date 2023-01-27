الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية»: انقسام كبير بالشارع اللبناني بعد إطلاق سراح الموقوفين بانفجار المرفأ

انفجار المرفأ
انفجار المرفأ

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» الأوضاع في لبنان، خصوصًا بعد قرار النائب العام اللبناني بإطلاق سراح جميع الموقوفين بقضية انفجار مرفأ بيروت، وكيف كانت رد فعل الشارع اللبناني تجاه هذا القرار.
وقال سنجاب لبرنامج «صباح جديد» المُذاع عبر «القاهرة الإخبارية» الجمعة، إن يوم إطلاق سراح هؤلاء الموقوفين من الأيام المشهودة في لبنان، كما أن صحيفة النهار اللبنانية وصفت هذا اليوم بأنه 25 يناير الأسود.
وأضاف أن هذا القرار أثار على الأرض انقسامًا كبيرًا في الشارع اللبناني، والأوساط السياسية والقضائية بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.

- مراسل «القاهرة الإخبارية»: الانقسامات في الشارع اللبناني لها انعكاسات اقتصادية خطيرة

وتابع: «هناك عدد كبير من أهالي المفرج عنهم يرحبون بقرار النائب العام بالإفراج عن جميع المحبوسين، أما أهالي ضحايا الانفجار ونواب المعارضة عارضوا القرار».
وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الانقسامات الموجودة في الشارع اللبناني لها انعكاسات اقتصادية خطيرة، حيث وصل سعر الدولار إلى 62 ألف ليرة، وتجاوزها مساء أمس ومن المتوقع استمرار هذه الموجة من الارتفاعات.
وأوضح أن المشتقات البترولية أصبح التسعير فيها مرتين على مدار اليوم، بالإضافة إلى الأدوية التسعير بها بمؤشر أسعار يومي، مشيرًا إلى أن الجميع يتوقع انهيار سعر صرف العملة.
كما أشار سنجاب إلى أن لبنان يعاني من أزمة في المياه المنزلية، موضحًا أن المياه لا تصل إلى أغلب المنازل بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتوقف محطات ضخ المياه.

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