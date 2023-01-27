الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجارديان تحتفى باكتشاف أقدم مومياء فرعونية بالقرب من الهرم المدرج فى سقارة

الجارديان
الجارديان

احتفت صحيفة الجارديان البريطانية باكتشاف أقدم وأكمل مومياء فرعونية بالقرب من الهرم المدرج في سقارة.

 

وقالت الصحيفة إن علماء المصريات كشفوا عن مقبرة فرعونية بالقرب من العاصمة القاهرة، تحتوي على ما قد يكون أقدم وأكمل مومياء لم يتم اكتشافها بعد في البلاد ، حسبما قال قائد فريق التنقيب.

 

وقال زاهي حواس مدير الفريق للصحفيين إنه تم العثور على مومياء عمرها 4300 عام أسفل عمود بطول 15 مترا في مجموعة تم الكشف عنها مؤخرا من مقابر الأسرة الخامسة والسادسة بالقرب من الهرم المدرج في سقارة.

 

كانت مومياء رجل يدعى هيكاشيبس موضوعة في تابوت من الحجر الجيري كان محكم الغلق بقذائف الهاون.

 

قال حواس ، أحد وزراء الآثار المصريين السابقين ، إن هذه المومياء قد تكون أقدم وأشمل مومياء عُثر عليها في مصر حتى الآن.
 

ومن بين المقابر الأخرى التي عثر عليها: خنومجديف ، مفتش مسؤولين ، ومشرف على النبلاء ، وكاهن في عهد أوناس ، آخر فراعنة الأسرة الخامسة، وتم تزيينه بمشاهد من الحياة اليومية.

 

وقال البيان إنه تم العثور على العديد من التماثيل بين المقابر ، من بينها تمثال يمثل رجلاً وزوجته وعدد من الخدم.

 

وأضاف "حواس" أنه تم العثور على بئر يصل عمقه حوالي 15 مترا، وأسفل البئر عثر على حجرة داخلها تابوت من الحجر الجيري لصاحبه المدعو "حكا شبس"، وعثر حول التابوت علي العديد من الأواني الحجرية، حيث اتضح أن هذا التابوت لم يمس وأنه مغلق تماما منذ حوالي 4300 عام، وعند فتح غطاء التابوت عثرنا على مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب ،وتعتبر هذه أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن.

 

وتم العثور أيضا على بئر يصل عمقه حوالي 10 أمتار وبداخله مجموعة تماثيل خشبية، وكذلك العثور علي ثلاث تماثيل حجرية تمثل شخص واحد للقاضي والكاتب "فتك" وبجواره مائدة قرابين وأمامهم تابوت داخلة المومياء الخاصة به.

الجارديان البريطانية الهرم المدرج في سقارة زاهى حواس صحيفة الجارديان صحيفة الجارديان البريطانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

الجارديان تحتفى باكتشاف أقدم مومياء فرعونية بالقرب من الهرم المدرج فى سقارة

الدوما: روسيا ستنتصر حتى لو تم إرسال جميع أسلحة العالم إلى أوكرانيا

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟