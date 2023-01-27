الجارديان تحتفى باكتشاف أقدم مومياء فرعونية بالقرب من الهرم المدرج فى سقارة

احتفت صحيفة الجارديان البريطانية باكتشاف أقدم وأكمل مومياء فرعونية بالقرب من الهرم المدرج في سقارة.

وقالت الصحيفة إن علماء المصريات كشفوا عن مقبرة فرعونية بالقرب من العاصمة القاهرة، تحتوي على ما قد يكون أقدم وأكمل مومياء لم يتم اكتشافها بعد في البلاد ، حسبما قال قائد فريق التنقيب.

وقال زاهي حواس مدير الفريق للصحفيين إنه تم العثور على مومياء عمرها 4300 عام أسفل عمود بطول 15 مترا في مجموعة تم الكشف عنها مؤخرا من مقابر الأسرة الخامسة والسادسة بالقرب من الهرم المدرج في سقارة.

كانت مومياء رجل يدعى هيكاشيبس موضوعة في تابوت من الحجر الجيري كان محكم الغلق بقذائف الهاون.

قال حواس ، أحد وزراء الآثار المصريين السابقين ، إن هذه المومياء قد تكون أقدم وأشمل مومياء عُثر عليها في مصر حتى الآن.



ومن بين المقابر الأخرى التي عثر عليها: خنومجديف ، مفتش مسؤولين ، ومشرف على النبلاء ، وكاهن في عهد أوناس ، آخر فراعنة الأسرة الخامسة، وتم تزيينه بمشاهد من الحياة اليومية.

وقال البيان إنه تم العثور على العديد من التماثيل بين المقابر ، من بينها تمثال يمثل رجلاً وزوجته وعدد من الخدم.

وأضاف "حواس" أنه تم العثور على بئر يصل عمقه حوالي 15 مترا، وأسفل البئر عثر على حجرة داخلها تابوت من الحجر الجيري لصاحبه المدعو "حكا شبس"، وعثر حول التابوت علي العديد من الأواني الحجرية، حيث اتضح أن هذا التابوت لم يمس وأنه مغلق تماما منذ حوالي 4300 عام، وعند فتح غطاء التابوت عثرنا على مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب ،وتعتبر هذه أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن.

وتم العثور أيضا على بئر يصل عمقه حوالي 10 أمتار وبداخله مجموعة تماثيل خشبية، وكذلك العثور علي ثلاث تماثيل حجرية تمثل شخص واحد للقاضي والكاتب "فتك" وبجواره مائدة قرابين وأمامهم تابوت داخلة المومياء الخاصة به.