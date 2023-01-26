أكثر من 131 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في أول أيامه

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم الأول من الدورة 54 بلغ 131250.

وأكدت وزيرة الثقافة أن هذا الاقبال الجماهيري الكبير في أول أيام المعرض - والذي ظهر في اصطفاف الآلاف على أبواب المعرض مع الساعات الأولى لفتح المعرض أبوابه للجمهور- يعكس وعي الجمهور المصري، وشغفه بالكتاب، وتقديره لما يقدم بمعرض يعتبر عيد للثقافة المصرية على أرض قدست الكتابة قبل آلاف السنين

من جانبه أوضح الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن رصد عدد الحضور تم من خلال إحصاء عدد التذاكر على شباك التذاكر إلى جانب الحجز الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض والتى لاقت تفاعلاً كبير من الزوار خلال أول أيام المعرض.

مشيرا إلى أن سعر تذكرة المعرض خمسة جنيهات، ويمكن حجزها إلكترونيًا من خلال الدخول على رابط حجز تذاكر من منصة معرض الكتاب، والضغط على خيار احجز تذكرتك لزيارة معرض الكتاب ،ثم تحديد عدد التذاكر المراد حجزها، وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة وهي الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، واختيار طريقة سداد قيمة التذكرة من بين الخيارات المتاحة.