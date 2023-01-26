الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى

إصابة شخص
إصابة شخص

شهد طريق الإسكندرية الصحراوي، إصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، تفيد بوجود مصادمة.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

طريق الاسكندرية الصحراوي اصابة شخص سيارة عبوره الطريق

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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