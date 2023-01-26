محمد أبو الخير لمتسابقة «الدوم» إنجي وليد: بتحسي بالكلام وهنضبط النفس

قدمت المتسابقة إنجي وليد موهبتها في فئة الغناء بحلقة الليلة من برنامج “الدوم” لاكتشاف المواهب والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وقدمت إنجي أداءً غنائيًا مميزًا لأغنية للنجمة شيرين، وقال لها الدكتور محمد أبو الخير مسئول الغناء في لجنة التحكيم، "برافو برافو بتحسي بالكلام وعندك مشاكل في التنفس بس ممكن نظبط ده".

واسترضت حلقة اليوم عدد من المتقديمن أمام مبنى الاختبار، وبدأت الحلقة من خلال المتسابقة أماني سمير التي قالت إنها تشجعت وحبت الفن من خلال عائلتها إلا أن تحولًا حدث بعد وفاة عائلتها عبر 3 أفراد.

وقدمت أماني تجربة غنائية مميزة للغاية وأشاد بها الدكتور محمد أبو الخير قائلاً: "الله الله" ليطلب منها أغنية لذكرى فتقدم "وحياتي عندك" بأداء مبهر ليقول لها " متشكرين وحياتي عندك.

تقدمت مجموعة من المواهب في فئة التقديم التليفزيوني في برنامج “الدوم” إلا أن شادي شاش عضو لجنة التحكيم توقف عند بعض أخطاء المتسابقين قائلًا لإحدى المتسابقات التي توقفت أثناء حديثها، "عيبكم واحد نفس الغلطة إنكم بتحفظوا ليه بتحفظوا ادخلوا بورقة".

وبدأت مساء اليوم الخميس، حلقة الليلة من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب عبر قناة DMC وهو البرنامج الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتقدم حلقة الليلة الكثير من المواهب الشابة في التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل بمحافظات القاهرة الكبرى وبني سويف والفيوم بعد أن تجول بالمحافظات المصرية على مدار الحلقات الماضية وحقق الموسم الثاني في بدايته نجاحًا كبيرًا.