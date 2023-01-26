«أبو الدهب» يستبعد اثنين من فريقه بعد أول خسارة بـ«كابيتانو مصر»

اضطر كابتن محمود أبو الدهب، قائد فريق "محمود الجوهري"، إلى الاستغناء عن لاعبين من فريقه ليودعوا البرنامج بعد خسارة اليوم أمام فريق "حمادة إمام"، في آخر جولات المجموعة الأولى، ببرنامج "كابيتانو مصر".

دائرة الخطر

واختار "أبو الدهب" ثلاثة من فريقه ليكونوا في دائرة الخطر وهم علا طاهر، وعبدالرحمن عماد، وعبدالرحمن محمود، “الذي لم يكشف عن إصابته في مباراة اليوم”، ليختار من بينهم عبدالرحمن عماد، وعبدالرحمن محمود، واللذان دخلا في نوبة بكاء شديدة وحرص باقي الفريق على مواساتهما.

وفي أول تعليق له قال "أبو الدهب": "اتمنى لهم التوفيق ولازم يتعودوا لأنهم لسة في سن صغير وإن شاء يكونوا يكونوا موفقين في مكان آخر".

يذكر أن هذه هي أول هزيمة لكابتن أبو الدهب، منذ بداية مباريات برنامج "كابيتانو مصر".

تفاصيل البرنامج

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد 2008، من أجل اختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.