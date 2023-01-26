فريق «حمادة إمام» يحقق أول فوز له في «كابيتانو مصر»

انتهى الشوط الأول في آخر جولات المجموعة الأولى، بعد مباراة قوية بين فريقي "حمادة إمام"، بقيادة الكابتن طارق السيد و"محمود الجوهري"، بقيادة الكابتن محمود أبو الدهب، بهدف نظيف للفريق الأول ببرنامج “كابيتانو مصر”.

الفرق بين الفريقين

وكشف عمرو نصوحي، مقدم البرنامج أن فريق “محمود الجوهري”، رغم الخسارة إلا أنه يملك فرصة أفضل، لأن لديه بدلاء على دكة الاحتياطي، أما فريق "حمادة إمام"، فلعدم تحقيقه أي فوز منذ بداية المنافسة، اضطر كابتن طارق السيد، الاستغناء عن أربعة من فريقه، مؤكدًا أنه لو خسر اليوم فسيكون عند وصوله للثمانية لديه بديل واحد على دكة الاحتياطي.

وانتهى الشوط الثاني بفوز فريق"حمادة إمام"، بهدف دون رد، ليكون أول فورز لهم، رغم أنه الفريق أهدر ضربة جزاء وكذلك فريق “محمود الجوهري”

تفاصيل البرنامج

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد 2008، من أجل اختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التي تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.