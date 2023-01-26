إلهام شاهين تطالب بمنظومة ضريبية تساعد الفن: نتعرض لخسائر

خلال جلسة نقاشية للتنسيقية..

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن كل الفنانين الذين ينتجون يتعرضون لخسائر، مطالبة بوجود منظومة ضريبية تساعد الفن المصري.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونقابة المهن التمثيلية، حول التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفنانين في مصر.

كما طالبت الفنانة إلهام شاهين، بالمزيد من الحريات في الموضوعات، مشيرة إلى أن الصناعة الفنية لديها مشكلة مع الرقابة على المصنفات الفنية، موضحة أنها تقصد الحرية المسؤولة وليست الحرية المنفلتة.

أدار الحوار خلال الجلسة النقاشية، الإعلامية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أشرف عبد الباقي، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء النقابة.

ويأتي ذلك في إطار استكمال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار حول القضايا الهامة المطروحة على أجندة الحوار الوطني، وبداية لمًا أعلنته التنسيقية في استراتيجيتها لعام ٢٠٢٣ في التوسع في العمل مع النقابات.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها على أجندة الحوار الوطني.‎