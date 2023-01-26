عضو لجنة تحكيم «شارك تانك»: قانون البرنامج يمنع معرفة معلومات مسبقة عن المشروعات

محمد فاروق عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة موبيكا، عضو بلجنة تحكيم برنامج "شارك تانك" إنه رغب في وضع إضافة للناس في التعليم وكيفة التفكير في البيزنس، مشيراً إلى أن حياته المهنية بعيدة كل البعد عن عالم الأضواء، ولهذا انضمامه لهذا البرنامج أخذ منه تفكير عميق مسبق.

“شارك تانك”

أكد محمد فاروق، خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن قانون البرنامج يمنع معرفة أي معلومات عن المشروع الذي يعرضه المتسابق، حيث تسريب المعلومات يعني إغلاق البرنامج، معبراً: "بنتفاجئ بالشركات وقت عرضها المشروع".

لجنة تحكيم شارك تانك

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلانى، برنامج الواقع الجديد "شارك تانك" Shark Tank، بالتعاون مع شركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلى للبرنامج، وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كلا من: أحمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MITCHA، محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتى سولار" وشركة "انفينيتى كابيتال انفستمنت"، عبدالله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، أيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيساً لـ5 شركات مختلفة.