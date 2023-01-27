الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التعاون الفضائى.. تقرير هندى يكشف أبرز تعاون المجال بين مصر والهند

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي للهند

كشفت صحيفة أنديان اكسبريس، عن أبرز الاتفاقيات بين مصر والهند خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الهند والتي انتهت الخميس. 

 

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، إن الهند ومصر اتفقتا على توسيع التعاون في الفضاء وتكثيف أنشطتهما البحثية المشتركة في هذا المجال.

 

في وقت سابق، التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيودلهي،  وجاء الرئيس المصري إلى الهند في زيارة رسمية برفقة وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية سامح شكري ووزير الطاقة محمد المركابي وكبار المسؤولين المصريين.

 

واتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند يوم الثلاثاء الماضي، لقضاء اليوم الجمهوري الهندي، بدعوة رسمية من رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، كأول رئيس جمهورية مصر العربية يحضر الاحتفال الهندي الهام. 

 

المجال الفضائي 

واتفق الزعيمان على توسيع التعاون في مجال الفضاء من خلال الاستفادة من خبرة الهند في بناء وإطلاق الأقمار الصناعية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء. 

كما درسوا تعزيز التعاون في أبحاث الفضاء في مجالات مثل الاستشعار عن بعد، والاتصالات الساتلية، وعلوم الفضاء، والتطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء. 

 

وكشفت  الصحيفة، أنه في الاجتماع بين القادة، أشاد كل من مودي والسيسي بالوضع الحالي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تستمر في التعمق على الرغم من التحديات التي يشكلها جائحة كوفيد -19.

 

وقالت الوزارة إن إجمالي التجارة المتبادلة بين الهند ومصر بلغ 7.26 مليار دولار في 2021-2022.

 

وأضافت الصحيفة: "فقد أعربا الثنائي عن ثقتهما بإمكانية تحقيق هدف تجاري ثنائي بقيمة 12 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات الخمس المقبلة من قبل البلدين، من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المضافة".

 

كما اتفق قادة مصر والهند على تطوير التعاون الدفاعي من خلال زيادة تبادل التقنيات العسكرية وإجراء التدريبات المشتركة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية هندية. 

الهند مصر الاتفاقيات عبد الفتاح السيسي زيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 27-1-2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

التفاصيل الكاملة لفعاليات معرض القاهرة للكتاب.. اليوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟