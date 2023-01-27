التعاون الفضائى.. تقرير هندى يكشف أبرز تعاون المجال بين مصر والهند

كشفت صحيفة أنديان اكسبريس، عن أبرز الاتفاقيات بين مصر والهند خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الهند والتي انتهت الخميس.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، إن الهند ومصر اتفقتا على توسيع التعاون في الفضاء وتكثيف أنشطتهما البحثية المشتركة في هذا المجال.

في وقت سابق، التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيودلهي، وجاء الرئيس المصري إلى الهند في زيارة رسمية برفقة وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية سامح شكري ووزير الطاقة محمد المركابي وكبار المسؤولين المصريين.

واتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند يوم الثلاثاء الماضي، لقضاء اليوم الجمهوري الهندي، بدعوة رسمية من رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، كأول رئيس جمهورية مصر العربية يحضر الاحتفال الهندي الهام.

المجال الفضائي

واتفق الزعيمان على توسيع التعاون في مجال الفضاء من خلال الاستفادة من خبرة الهند في بناء وإطلاق الأقمار الصناعية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء.

كما درسوا تعزيز التعاون في أبحاث الفضاء في مجالات مثل الاستشعار عن بعد، والاتصالات الساتلية، وعلوم الفضاء، والتطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء.

وكشفت الصحيفة، أنه في الاجتماع بين القادة، أشاد كل من مودي والسيسي بالوضع الحالي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تستمر في التعمق على الرغم من التحديات التي يشكلها جائحة كوفيد -19.

وقالت الوزارة إن إجمالي التجارة المتبادلة بين الهند ومصر بلغ 7.26 مليار دولار في 2021-2022.

وأضافت الصحيفة: "فقد أعربا الثنائي عن ثقتهما بإمكانية تحقيق هدف تجاري ثنائي بقيمة 12 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات الخمس المقبلة من قبل البلدين، من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المضافة".

كما اتفق قادة مصر والهند على تطوير التعاون الدفاعي من خلال زيادة تبادل التقنيات العسكرية وإجراء التدريبات المشتركة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية هندية.