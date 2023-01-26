الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أيمن عباس: تمويل المشاركين في «شارك تانك» بأموال شخصية وليست تابعة لصندوق

أيمن عباس، رئيس مجلس
أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة شركة إنترو القابضة

قال أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة شركة إنترو القابضة، إن أهم ما يميز البرنامج أن جميع أعضاء لجنة التحكيم صنعوا أنفسهم منذ البداية، ولهذا لديهم خبرة كبيرة من الممكن أنو تفيد الشباب بصورة كبيرة.

شارك تانك

وأكد أيمن عباس، خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه لابد وأن يكون الأموال المعروضة على المتسابقين من الاستثمار الشخصي وليس من صندوق تمويل، وذلك حتى يكون هناك إحساس بالمسؤولية تجاه الأموال التي يتم دفعها للشباب.

تمويل المشاركين

وأضاف في حديثه، أنه يكون هناك حالة من التوتر الشديدة أثناء الحلقة بسبب الثفاقات الاستثمارية التي يتم أخذها في 20 دقيقة فقط.

ايمن عباس شارك تانك برنامج شارك تانك تمويل المشاركيين لجنة تحكيم شارك تانك

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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