أيمن عباس: تمويل المشاركين في «شارك تانك» بأموال شخصية وليست تابعة لصندوق

قال أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة شركة إنترو القابضة، إن أهم ما يميز البرنامج أن جميع أعضاء لجنة التحكيم صنعوا أنفسهم منذ البداية، ولهذا لديهم خبرة كبيرة من الممكن أنو تفيد الشباب بصورة كبيرة.

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وأكد أيمن عباس، خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه لابد وأن يكون الأموال المعروضة على المتسابقين من الاستثمار الشخصي وليس من صندوق تمويل، وذلك حتى يكون هناك إحساس بالمسؤولية تجاه الأموال التي يتم دفعها للشباب.

تمويل المشاركين

وأضاف في حديثه، أنه يكون هناك حالة من التوتر الشديدة أثناء الحلقة بسبب الثفاقات الاستثمارية التي يتم أخذها في 20 دقيقة فقط.