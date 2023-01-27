ارتفاع بالحرارة وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 27-1-2023

ننشر لكم تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة 26 يناير حالة من الاستقرار وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية فيما تقترب درجات الحرارة من حدود الـ30 درجة على محافظات الصعيد.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 27-1-2023 .

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الجمعة على كافة الأنحاء، حيث يسود الطقس المستقر الدافئ طوال ساعات النهار، ويكون بارد في ساعات الصباح الباكر والمساء.

ويميل الطقس للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويصل الطقس إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، محذرة المواطنين من الانخداع في درجات الحرارة خاصة أننا مازلنا في فصل الشتاء وستعود الحرارة للتراجع مرة ثانية.

وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فتنشط اليوم الجمعة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، لذا تناشد المواطنين من مرضى حساسية الصدر تجنب النزول إلى الشارع إلا في الحالات الطارئة، والالتزام بارتداء الكمامات طوال تواجدهم منعًا لاستنشاق الأتربة وتعرضهم لأزمات صحية.

وفسر خبراء الأرصاد الجوية حالة الاستقرار في الطقس إلى محاصرة المرتفعات الصلبة القوية مثل السيبيري والآزوري منطقة شمال أفريقيا والمتوسط؛ بسبب زيادة حدة البرودة الشديدة بالمناطق القطبية والتي أدت إلى تعاظم المرتفع السيبيري، وإضعاف دخول المنخفض الآيسلندي لمنطقة أوروبا وتأثيره على البحر المتوسط مما أطفأت بهجة الشتاء على مصر.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري العظمى 27- الصغرى 10.

السواحل الشمالية العظمى 24- الصغرى 12.

جنوب سيناء العظمى 24- الصغرى 13.

شمال الصعيد العظمى 25- الصغرى 7.

جنوب الصعيد العظمى 28– الصغرى 10.