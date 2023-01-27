الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ارتفاع بالحرارة وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 27-1-2023

الطقس في مصر
الطقس في مصر

ننشر لكم تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة 26 يناير حالة من الاستقرار وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل القاهرة الكبرى 27  درجة مئوية فيما تقترب درجات الحرارة من حدود الـ30 درجة على محافظات الصعيد.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 27-1-2023 .

حالة الطقس اليوم 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الجمعة على كافة الأنحاء، حيث يسود الطقس المستقر الدافئ طوال ساعات النهار، ويكون بارد في ساعات الصباح الباكر والمساء.

 ويميل الطقس للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويصل الطقس إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء،  محذرة المواطنين من الانخداع في درجات الحرارة خاصة أننا مازلنا في فصل الشتاء وستعود الحرارة للتراجع مرة ثانية. 

«الأرصاد» تحذر: ما زلنا فى فصل الشتاء وارتفاع درجات الحرارة مؤقت

عدم استخدام مواد مُعطرة.. كيف يمكن التخلص من جفاف البشرة في الشتاء؟

وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فتنشط اليوم الجمعة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، لذا تناشد المواطنين من مرضى حساسية الصدر تجنب النزول إلى الشارع إلا في الحالات الطارئة، والالتزام بارتداء الكمامات طوال تواجدهم منعًا لاستنشاق الأتربة وتعرضهم لأزمات صحية.

وفسر خبراء الأرصاد الجوية حالة الاستقرار في الطقس إلى محاصرة المرتفعات الصلبة القوية مثل السيبيري والآزوري منطقة شمال أفريقيا والمتوسط؛ بسبب زيادة حدة البرودة الشديدة بالمناطق القطبية والتي أدت إلى تعاظم المرتفع السيبيري، وإضعاف دخول المنخفض الآيسلندي لمنطقة أوروبا وتأثيره على البحر المتوسط مما أطفأت بهجة الشتاء على مصر.

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة والوجه البحري العظمى 27- الصغرى 10.

السواحل الشمالية العظمى 24- الصغرى 12.

جنوب سيناء العظمى 24- الصغرى 13.

شمال الصعيد العظمى 25- الصغرى 7.

جنوب الصعيد العظمى 28– الصغرى 10.

أقرأ أيضًا

مفاجأة فى طقس الجمعة.. «الأرصاد» تكشف ذروة ارتفاعات درجات الحرارة

الطقس الأرصاد الجوية الرياح درجات الحرارة القاهرة حالة الطقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

إيجار شقة السبب.. تفاصيل سحل طفل غارق فى دمائه أمام المواطنين بالمعصرة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

مسؤول أوكرانى يحذر: الغزو الروسى يهدد الإنتاج العالمى للحبوب والبذور الزيتية

الحرب النووية الجديدة.. كوريا الشمالية تؤرق العالم وتعمل على تصعيد التوترات

في ظل رئاسة نيودلهى.. الإعلام الهندى يرحب بتعليقات الرئيس السيسى حول مجموعة العشرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟