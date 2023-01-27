ديفيليه فني لفرق قصور الثقافة في استقبال أول أيام معرض الكتاب

قدمت خمس فرق فنية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، اليوم الخميس، ديفيله فني لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه بمركز مصر للمعارض الدولية.

ووسط تفاعل جماهيري قدمت الفرق التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي لوحة فنية رائعة، وهي: التنورة التراثية، الإسماعيلية الفنون الشعبية، شلاتين التلقائية، كفر الشيخ الفنون الشعبية، النيل للآلات الشعبية.

يذكر أن دورة المعرض هذا العام تحت شعار "على اسم مصر.. معًا.. نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتُقام في الفترة من 25 يناير الحالي حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، واختير الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، ويشهد برنامج الهيئة في المعرض بخلاف الإصدارات التي تطرحها بجناحها في المعرض (صالة 1- جناح B3) عروضا لفرقها الفنية ضمن فعاليات البرنامج الفني، وكذا عروضا وورش متنوعة ضمن البرنامج المخصص للطفل.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض

الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.