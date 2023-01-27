افتتاح معرض الفن التشكيلى بالإسماعيلية للاحتفال بمعركة صمود رجال الشرطة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أنشطة متنوعة وتنمية المهارات الفنية والفن التشكيلي، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، حيث مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية، تحت رعاية وتوجيهات الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة.



وافتتحت شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، ومحمد رشدي مدير قصر ثقافة الإسماعيلية، معرض الفن التشكيلي بعنوان “إسماعيلية الصمود”، بمناسبة مرور 71 عاما على معركة الإسماعيلية، بمشاركة عدد كبير من الأطفال المشاركين في ورش 25 يناير، التي أقيمت خلال شهر يناير بالمواقع التابعة للفرع وبعض الفنانين التشكيلين بالإسماعيلية بواقع 75 لوحة.



كما وجه مدير عام الفرع الشكر لجميع العاملين القائمين على المعرض، كما تم تكريم الأطفال بشهادات تقدير من قبل مدير عام الفرع.



ويحتفل فرع ثقافة الإسماعيلية في 25 يناير من كل عام بذكرى معركة الإسماعيلية التي وقعت في 25يناير عام. 1952 وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا و80 مصابا، بعد رفض رجال الشرطة تسليم مبنى المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي والدفاع عنها حتى استشهادهم، ومن ذلك أصبح عيد الشرطة المصرية.

وعلى الجانب الآخر افتتح شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، الثلاثاء، معرض أهلًا رمضان بتخفيضات تصل إلى 30%، تخفيفًا عن المواطن ورفع الأعباء عن كاهله ومراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.



وأكد محافظ الإسماعيلية توفير أكبر قدر ممكن من السلع وتنوعها؛ لتلبية احتياجات المواطنين بصورة مستمرة، من خضر وفاكهة ولحوم وأسماك وسلع غذائية وإستراتيجية، مشددًا على المتابعة والإشراف الدائم من قبل الجهات المعنية بالمحافظة لضمان جودة وصلاحية المنتجات، ووضع ملصقات بالأسعار قبل وبعد التخفيض.

وقال إن المعرض يضم جميع السلع الغذائية والاستراتيجية والاستهلاكية واللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، بالإضافة إلي منتجات متنوعة من مشغولات يدوية وفخار وأدوات منزلية وغيرها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن مصانع وشركات وتجار جملة كبار، يشاركون في المعرض فضلًا عن جناح لمنتجات القوات المسلحة، وجناح للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، وذلك بمنتجات بجودة عالية وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين طوال فترة إقامة المعرض.