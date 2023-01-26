الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ماذا قدم كريستيانو رونالدو في مباراة النصر واتحاد جدة بالسوبر السعودي؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

خسر فريق النصر أمام نظيره اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازي وطارق حامد، لاعبي المنتخب الوطني، في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي، بهدفين مقابل هدف.

وشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، في التشكيل الأساسي لفريقه بمباراة اليوم ولعب المباراة بأكملها، والأمر نفسه بالنسبة لطارق حامد وأحمد حجازي.


كريستيانو رونالدو يلعب ضمن صفوف فريق النصر منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الانجليزي.


وترصد «الدستور» ماذا قدم كريستيانو رونالدو في مباراة النصر واتحاد جدة بالسوبر السعودي؟

كريستيانو رونالدو لعب المباراة بأكملها، ولمس الكرة 43 مرة؛ ومرر 22 كرة صحيحة من أصل 27 تمريرة بنسبة نجاح 81%، ومرر كرة واحدة في الثلث الهجومي لفريقه.

وسدد رونالدو كرتين من بينهما واحدة على المرمى بنسبة 50%.

وحاول مراوغة دفاعات اتحاد جدة مرتين ونجح في واحدة بنسبة 50%

رونالدو فشل في إرسال أي كرة عرضية من 4 محاولات، ولعب كرة طولية واحدة وجاءت صحيحة، ولم يفقد الكرة طوال المباراة.

تزحلق رونالدو على الكرة مرة واحدة ونجح فيها، وأبعدها مرة وتدخل مرة أخرى، ونجح في استعادتها مرتين، وتمت مراوغته مرة واحدة.

فاز رونالدو في 4 صراعات أرضية من أصل 6 ثنائيات دخلها في المباراة بنسبة 67%، بينما نجح في صراع هوائي واحد من 5 ثنائيات بنسبة 20%.

وارتكبت ضده مخالفتين، ولم يرتكب أي خطأ طوال المباراة.

 

في المجمل، لعب كريستيانو رونالدو 950 مباراة بقمصان مختلف الأندية، وسجل 701 هدفًا وصنع 223، ويملك سجلًا دوليًا مع منتخب البرتغال به 196 مباراة، سجل خلالها 118 هدفًا وصنع 43، وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

 

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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