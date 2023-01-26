الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فى وجود رونالدو.. اتحاد جدة يهزم النصر ويتأهل لنهائى السوبر السعودى

عبدالرازق حمدالله
عبدالرازق حمدالله

انتصر فريق اتحاد جدة على نظيره النصر، في المباراة التي جمعتهما بالدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.


وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق اتحاد جدة بهدفين دون رد.

 

وشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، في تشكيل فريقه الأساسي لمباراة اليوم، والأمر نفسه بالنسبة لطارق حامد وأحمد حجازي.

واستحوذ النصر على مجريات اللعب طوال أحداث الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي أقل من المتوسط لكلا الفريقين، رغم تقدم اتحاد جدة.

وشكل لاعبو اتحاد جدة خطورة باعتمادهم على الهجمات المرتدة السريعة والتحول من الدفاع للهجوم، لاستغلال تقدم لاعبي النصر للضغط على دفاعاتهم.

وسجل رومارينو الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة  15 بعد هجمة منظمة قادها عبد الرحمن العبود ومرر الكرة إلى عبد الرازق حمدالله الذي مررها له مرة أخرى على الجانب الأيسر من منطقة جزاء النصر، ثم أرسل كرة عرضية حولها رومارينو بقدمه على يسار الحارس لتسكن الشباك.

وتواصلت المحاولات من لاعبي فريق اتحاد جدة لتسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في المباراة، بينما اعتمد فريق النصر على الضغط من المناطق الأمامية لتشكيل الخطورة وخلق فرصة لتسجيل هدف التعادل.

وهدد لاعبو اتحاد جدة مرمى النصر بأكثر من فرصة خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، وكانت أخطر الفرص عرضية كورنادو من ركلة حرة في الدقيقة 31 حاول رومارينو تسديدها في المرمى ولكن تسديدته لم تكن متقنة.


الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول شهدت تقدم فريق اتحاد جدة لمنتصف ملعب النصر، واستحوذوا على الكرة ليجبروا لاعبي النصر على التراجع للدفاع، مع استمرار محاولاتهم الهجومية لتسجيل الهدف الثاني.

وأضاف عبد الرازق حمدالله الهدف الثاني لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، بصناعة من زميله رومارينو.
وسدد لاعبو اتحاد جدة كرتين على المرمى من 4 محاولات خلال الشوط الأول، فيما لم يسدد فريق النصر أي كرة على المرمى من 3 محاولات.

واستحوذ النصر على مجريات اللعب بنسبة 60%، مقابل 40% لصالح فريق اتحاد جدة.


واستمر استحواذ فريق النصر على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة كما كان الطرف الأفضل من الجانب الهجومي، إذ حاول لاعبوه تسجيل هدف تقليص الفارق للحفاظ على حظوظهم في العودة للمباراة.

وسجل أندريسون تاليسكا، هدف النصر الأول في الدقيقة 67، بصناعة من زميله لويس جوستافو، ليبدأ النصر رحلته في العودة للمباراة.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي فريق النصر خلال الدقائق التالية من عمر المباراة لتسجيل هدف التعادل، في ظل محاولات من لاعبي اتحاد جدة للحفاظ على تقدمهم في النتيجة.

 

وأضاف مهند الشنقيطي الهدف الثالث لاتحاد جدة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وسدد لاعبو النصر 4 كرات على المرمى من 17 محاولة، مقابل 4 تسديدات على المرمى من 7 محاولات لفريق اتحاد جدة.
 

واستحوذ النصر على مجريات اللعب طوال أحداث المباراة بنسبة وصلت إلى 63%، مقابل 37% لصالح فريق اتحاد جدة.

وبهذا الانتصار، تأهل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر السعودي، يوم 29 يناير الجاري.

النصر اتحاد جدة مباراة النصر واتحاد جدة كأس السوبر السعودي كريستيانو رونالدو

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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