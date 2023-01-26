«صنايعية مصر».. نجل أنيس عبيد: ظل طوال حياته يطور آلة طباعة الترجمة

قال عماد عبيد، نجل أنيس عبيد، إن الأفلام قديمًا لم يكن يوضع عليه ترجمة عربية، حتى صدر قرارًا إجباريًا بوضع الترجمة العربية على الأفلام.

أن والده كان استثماره في آلة الطباعة التي اخترعها

وأضاف خلال حاره مع برنامج "صنايعية مصر"، مع الكاتب عمر طاهر، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن والده كان استثماره في آلة لطباعة الترجمة بمصر، التي اخترعها وصممها لأنها تخصصه، وعمل منها نسخ كثيرة وظل طوال عمره يطور فيها وأخذ عليها براءة اختراع ووضعت في المعرض الصناعي والرئيس جمال عبدالناصر، زار المعرض والتقط صورة إلى جانبها.

وأشار إلى أن الأفلام الـ 16 مللي، هو من اخترع ماكينة للكتابة عليها، وجاء التلفزيون عام 1960، وكانت حلقات التلفزيون 16 مللي وكانت بداية عمل كثيرة جدًا له.