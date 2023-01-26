الكونتينر.. برنامج جديد من تقديم الفنان أحمد داوود على on

أعلنت شبكة قناة أون عن برنامج جديد بعنوان “الكونتينر” من تقديم الفنان أحمد داوود، والمقرر انطلاقه قريبًا عبر شاشتها.

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من جهة اخرى، ينتظر أحمد داود عرض فيلمه السينمائي الجديد "هيصة" بدور العرض السينمائي والذي انطلق تصويره خلال الأشهر الماضية والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، وبطولة أحمد داود، محمد سلام، أمير المصري، حسن أبو الروس وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث فيلم “هيصة” في إطار اجتماعي ميوزيكال حول أحمد داود الذى يجسد شخصية لاعب كرة قدم اسمه فيجو، ويواجه العديد من التحديات في حياته سواء مع فريقه أو مع أصدقائه.

وشارك أحمد داود في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل "سوتس بالعربي" من بطولة آسر ياسين، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، ومن تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد.