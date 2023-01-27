موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 عبر رابط بوابة الأزهر

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، حيث يترقب طلاب وأولياء أمور طلاب المعاهد الأزهرية موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الاعدادي الأزهري، الفصل الدراسي الأول 2023 فى جميع المحافظات المصرية، خاصة بعد انتهاء جميع أعمال التصحيح فى جميع المواد الدراسية المقررة للطلاب خلال الترم الأول.

كانت الإدارة المركزية للامتحانات في قطاع المعاهد الأزهرية، قد أعلنت، أن جميع الكنترولات في مختلف محافظات الجمهورية قد انهت أعمال التصحيح والتجميع والمراجعة ورصد الدرجات، وتقوم كافة الكنترولات حاليا في مختلف المناطق الأزهرية بإرسال كشوفات النتائج إلى قطاع المعاهد الأزهرية في القاهرة، وذلك حتى يتم مرآجعتها وعرضها على السيد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، ليقوم باعتمادها وإعلانها رسميا على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

فى ذات السياق أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2023 سوف يتم إعلانها في جميع المناطق الأزهرية في وقت واحد، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ستعلن في وقت واحد في جميع المحافظات وليس تباعا.، خلال الأيام القليلة القادمة.

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وللحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية اتباع الخطوات التالية

الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج (من هنا). اختيار الشهادة الابتدائية أو الشهادة الإعدادية. القيام بتحديد الصف المقيد به الطالب. القيام باختيار الفصل الدراسي الأول. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المحدد له. الضغط على مربع عرض النتيجة. فورا سوف تظهر نتيجة الطالب على الشاشة والمجموع الكلي الحاصل عليه ودرجة كل مادة دراسية حصل عليها الطالب.

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تناولنا فى هذا التقرير موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية على الموقع الرسمي للأزهر الشريف للحصول على نتائج الطلاب وهو موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، مع خالص التمنيات لطلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري وطلاب الصف الثالث الإعدادي بالنجاح والتوفيق.