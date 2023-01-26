الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعليق نارى من شوبير بعد استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

علّق الإعلامي أحمد شوبير على قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة والتي تقدمت باستقالتها ردًا على إهانة مرتضى منصور رئيس الزمالك لها ولأعضائها.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد اعتذرت عن الاستمرار في منصبها، بعد تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك ضد رئيس اللجنة.

ونشر أحمد شوبير تغريدة عبر حسابه على تويتر " في فرنسا لجنة الانضباط والأخلاقيات أوقفت رئيس الاتحاد الفرنسي الحاصل على كأس العالم وبطولة الأمم الأوروبية".

وواصل حديثه "وعزلته من منصبه لمجرد تصريح Bهان فيه الأسطورة زيدان، عشان اللي بيسألوا عن صلاحيات لجنة الانضباط".
 

الاستماع لأقوال أحمد شوبير لجنة الانضباط والقيم اتحاد الكرة الدورى المصرى

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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