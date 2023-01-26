ياسين التهامي: أنا مدمن أم كلثوم.. وأصفها بـ«ست الرجالة»

قال المنشد الشيخ ياسين التهامي، إن مدمن لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، يعشق الاستماع لها منذ الطفولة.

وأضاف "التهامي" خلال ندوة "الشيخ ياسين التهامي" في القاعة الرئيسية (صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب) والتي يديرها الدكتور محمد الباز، أنه كان يمتلك راديو صغير يستمع لجميع حفلاتها عليه، مشيرًا إلى أن القصائد التي غنتها قدم بعضها دون تقليدها.

وأشار "التهامي"، إلى أنه لم يكن ينوي التعاون مع ملحنين، لافتًا أنه قصر في حق نفسه رغم وجود العديد من الفرص منذ نجاحه في اختبارات الإذاعة والتليفزيون كمنشد، مشيرًا إلى أنه كان هناك تعاون بينه وبين الموسيقار الراحل عمار الشريعي إلا أنه بعد تحديد موعد لتلحين أحد أعماله إلا أنه ولالتزامه بأحد المواعيد هرب من الذهاب إلى الموعد، وبالتالي ضاعت الفرصة في التعاون.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.