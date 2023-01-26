الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

محمد الباز: الشيخ ياسين التهامي يشارك في معرض الكتاب للمرة الأولى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وياسين التهامي في معرض القاهرة

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة جريدة "الدستور"، إنه للمرة الأولى يشارك المنشد الشيخ ياسين التهامي ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي 54.

 الدكتور محمد الباز وياسين التهامي معرض القاهرة الدولي 54

وأضاف "الباز" خلال ندوة" الشيخ ياسين التهامي" في القاعة الرئيسية (صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب) والتي يديرها الدكتور محمد الباز، أن الشيخ ياسين التهامي سره أكثر من جهره ودخائله لا يعلمها إلا الله وربنا يكمن في هذا سره.

 الدكتور محمد الباز في معرض القاهرة الدولي 54

وأضاف "الباز"، أن الدكتور أحمد بهي الدين رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، يرحب بالشيخ ياسين التهامي؛ حيث قال: "إن هذه الندوة غير نمطية أن تكون موجودة في معرض الكتاب، وأنه إذا كان شعار معرض الكتاب "على اسم مصر" فإننا أمام كل المكونات الحقيقية للهوية المصرية منها الشيخ ياسين التهامي الذي يعد أحد رموز الإنشاد الديني".

 الدكتور محمد الباز وياسين التهامي معرض القاهرة الدولي 54

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

 الدكتور محمد الباز وياسين التهامي معرض القاهرة الدولي 54

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

 الدكتور محمد الباز وياسين التهامي معرض القاهرة الدولي 54

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

 الدكتور محمد الباز وياسين التهامي معرض القاهرة الدولي 54

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

 

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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