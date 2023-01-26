الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فعاليات ثقافية وندوات خاصة بالشباب والطفل بجناح وزارة الرياضة لأول مرة بمعرض الكتاب

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب

أكدت مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بوزارة الشباب والرياضة هالة عثمان، أن جناح الوزارة المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، يستضيف للمرة الأولى عددًا من الفعاليات الثقافية والندوات والورش الخاصة بالشباب والطفل.

ورش توعوية وأخرى فنية وثقافية خلال معرض القاهرة للكتاب

وقالت هالة عثمان – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن هناك عددًا كبيرًا من الفعاليات التي يشهدها الجناح، منها ورش توعوية وأخرى فنية وثقافية، لافتة إلى أن أبرز الورش هي تلك الخاصة بالتوظيف، فضلا عن الأنشطة التفاعلية التكنولوجية متمثلة في تطبيق "كياني" الذي يسمح للجمهور معرفة أنشطة الوزارة المختلفة بالمعرض.

تنمية النشء وتنمية الشباب وتمكين الشباب والبرلمان والتعليم المدني والتنمية الرياضية

وأضافت أن جناح وزارة الشباب والرياضة ينظم ويشرف على العديد من العروض الفنية التي يتم عرضها على مسرحي (بلازا 1) و(بلازا 2)، إلى جانب الألعاب الترويحية والترفيهية التي يتم تنظيمها في المناطق البينية بين صالات المعرض.

وأشارت إلى أن جناح وزارة الشباب والرياضة يستعرض أعمال قطاعات الوزارة المختلفة ومنها "تنمية النشء وتنمية الشباب وتمكين الشباب والبرلمان والتعليم المدني والتنمية الرياضية"، كما يتم استعراض ما تقدمة المنصة الوطنية للشباب "كياني" والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وكذا استعراض مشروع "ريحانة".

ونبهت إلى حرص الوزراة على تنمية الوعي والمعرفة لدي شباب مصر من خلال العمل على النشء والشباب في كافة المراحل العمرية، والعمل على صقل الشباب وتنمية قدراته وتمكينه في المجالات الاقتصادية وريادة الأعمال والتوظيف، وتنمية الولاء والانتماء وتثقيفه سياسياً وتشجيعه علي المشاركة في العمل العام.

التنميه الرياضيه الدولي للكتاب الشباب والرياضة العروض الفنية القاهرة الدولي للكتاب المجالات الاقتصادية تطبيق كياني

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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