الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

وزيرة الثقافة: تربطنا والأردن تحديات متشابهة وهموم مشتركة

وزيرتي الثقافية المصرية
وزيرتي الثقافية المصرية والأردنية

دار حوار ثقافي بين وزيرتي الثقافية المصرية والأردنية وشمل العديد من المناحي الثقاية بما يها العلاقات الثنائية بين البلدين والصناعات الثقاية وغيرها من الأمور.

وقالت الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، بعد الترحيب بوزيرة الثقافة الأردنية: «قدمت الأردن حفلا عظيما على مسرح الجمهورية، وتجمعنا علاقات مشتركة بهموم مشتركة وتحديثات متشابهة».

وأضافتالوزيرة، خلال فعاليات الندوة الثقافية التي جمعتها بوزيرة الثقافة الأردنية هيفاء نجار، ضمن فعاليات ندوة معرض القاهرة الدولي للكتاب بقاعة ضيف الشرف: “الأردن دولة يلعب فيها الفن دورا ثقافيا كبيرا، والحقيقة أنهم شرفونا وعلى مدار سنوات كثيرة بالمشاركة في مهرجاني الإسماعيلية وطنطا، كما أن لهم مساهمات كبيرة في المشاركة بمهرجان سماع الدولي، وأعلم هذا جديا لأنني أحضر افتتاح مهرجان سماع الدولي منذ أعوام عديدة، وأتابع لياليه الفنية بكل اهتمام”.

وتابعت: “الأردن لها مكانة خاصة جدا وطدتها العلاقات الثنائية بين البلدين، وهناك محورين للثقافة هنا في مصر أولهما الاستدامة لأن تنمية الوعي لا تظهر بين يوم وليلة، وتحتاج للكثير من العمل عليها، وفي رأيي أن نعد جيلا واعيا أفضل بكثير من أن نعمل على تغيير وعي جيل قديم”.

وأكملت: “اعتمدت الاستراتيجية الجديدة على محور الاستدامة وايضًا المحور الثاني على التعاون بين الوزارات ومنها وزارة التعليم والتعليم العالي وفي هذا نقوم بعدد من الفعاليات لكي نضمن الاستمرارية  في العمل الثقافي والوصول لأكبر عدد من الفئات المستهدفة”.

معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الأردنية معرض الكتاب 2023

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