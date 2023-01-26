الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة «طفل أوسيم»

جثة «طفل أوسيم
جثة «طفل أوسيم

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة طفل داخل جوال بجوار السكة الحديد بأوسيم كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل وكشف ملابسات الوفاة.

وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة طفل داخل جوال وملقاة بجوار السكة الحديد في مدينة أوسيم.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بجوار السكة الحديد بقرية برطس.

وجه نائب مدير المباحث بانتقال قوة من القسم إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة الوراق أوسيم. وبمعاينة المقدم هيثم سكر رئيس المباحث بينت أن الجثة لطفل مقتول داخل جوال على بعد أمتار من قضبان السكة الحديد في ظروف غامضة.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أوسيم المركزي، ووجه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة وسماع أقوال شهود عيان مع مراجعة بلاغات التغيب.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

النيابة تحريات جثة طفل اوسيم ملابسات

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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