كشف ملابسات فيديو مشاجرة أصحاب محل جزارة شهير فى حلوان

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات ما تم رصده بمعرفة المتابعات الأمنية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من منشور بعنوان “بلطجية جزارة عرفة الروبي بمنطقة حلوان”، مشاجرة باستخدام الأسلحة البيضاء، وتواطؤ الحكومة مع المتسببين.

وأوضحت أنه بالفحص تبين بتاريخ 24 يناير الجاري أنه تبلغ من الأهالي بوجود مشاجرة بشارع أطلس دائرة القسم، وبالانتقال تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول، كريم عرفات، ٣٦ سنة أعمال حرة وصاحب محل جزارة ومشويات الروبي ومقيم شارع جعفر مع عزام حلوان، مصاب بجرح ردي بفروة الرأس وتم عمل ١٢ غرزة جراحية، وعرفات حسن، ٥٧ سنة صاحب محلات جزارة الروبي ومقيم نفس العنوان-والد الأول، وطرف ثان "محمد علي" ٦٠ سنة تاجر فاكهة ومقيم المشروع الأمريكي حلوان.

وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات حول الجيرة واعتراض الطرف الأول على وجود فرش الفاكهة الخاص بالطرف الثاني أمام واجهة المحل الخاص به، وتطورت لمشاجرة تعدى فيها كل من الطرفين على بعضهما البعض نتج عنها حدوث إصابة الأول من الطرف الأول.

بضبطهم وعرضهم على النيابة تم الصلح والتراضي بين الطرفين وتم صرفهم من سراي النيابة.