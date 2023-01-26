بعد تجمهر ضحايا المرفأ.. محلل لـ«القاهرة الإخبارية»: الواقع السياسى فى لبنان فوضوى

علق الدكتور طارق عبود، الباحث السياسي، على الفوضى الحاصلة في الشارع اللبناني، بعد تجمهر أهالي ضحايا مرفأ لبنان، أمام قصر العدل، مجيبًا عن احتمالية انفجار الأوضاع الأمنية مجددًا في لبنان.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك فوضى في لبنان اليوم على المستوى القضائي والشعبي، وعلى المستوى السياسي فهناك فراغ وخلاف على تفسير حدود حكومة تصريف الأعمال، موضحًا أن الواقع السياسي في لبنان غير سليم".

وأضاف: "رأينا التضارب على المستوى القضائي بين غسان عويدات، وطارق البيطار والاستدعاءات ورفع الدعاوى المتبادلة بينهما، كما أن هناك تضاربًا على مستوى الشارع حيث الانقسام بين جموع الشعب اللبناني".

وتابع الباحث السياسي: هناك من رحب بالتدخل القضائي الدولي الفرنسي والأوروبي، والآخر يرفض التدخل، الأمر الذي يصوره البعض أنها طلقة في رأس القضاء اللبناني، قائلًا: "لا يوجد حلول اليوم، والوضع صعب وليس هناك مرجعية يستطيع الرجوع واللجوء إليها".

- ماذا يحدث في لبنان؟

واعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اليوم الخميس، وعدد من النواب نفذوا تحركًا أمام قصر العدل، وذلك بعدما قرر النائب العام إخلاء سبيل كل الموقوفين على ذمة التحقيق بانفجار المرفأ.

ورفع المعتصمون العلم اللبناني "بالأسود" بدلًا من اللون الأحمر مع صور ضحايا الـ 4، تعبيرًا عن "حالة من الحزن والنعي، حدادًا على القضاء وعلى الحقيقة".

وأصدر النائب العام في لبنان القاضي غسان عويدات يوم أمس الأربعاء، قرارًا بإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت مع منعهم من السفر ووضعهم بتصرف المجلس العدلي.