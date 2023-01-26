الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد تجمهر ضحايا المرفأ.. محلل لـ«القاهرة الإخبارية»: الواقع السياسى فى لبنان فوضوى

الواقع السياسي في
الواقع السياسي في لبنان فوضوي

علق الدكتور طارق عبود، الباحث السياسي، على الفوضى الحاصلة في الشارع اللبناني، بعد تجمهر أهالي ضحايا مرفأ لبنان، أمام قصر العدل، مجيبًا عن احتمالية انفجار الأوضاع الأمنية مجددًا في لبنان.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك فوضى في لبنان اليوم على المستوى القضائي والشعبي، وعلى المستوى السياسي فهناك فراغ وخلاف على تفسير حدود حكومة تصريف الأعمال، موضحًا أن الواقع السياسي في لبنان غير سليم".

وأضاف: "رأينا التضارب على المستوى القضائي بين غسان عويدات، وطارق البيطار والاستدعاءات ورفع الدعاوى المتبادلة بينهما، كما أن هناك تضاربًا على مستوى الشارع حيث الانقسام بين جموع الشعب اللبناني".

وتابع الباحث السياسي: هناك من رحب بالتدخل القضائي الدولي الفرنسي والأوروبي، والآخر يرفض التدخل، الأمر الذي يصوره البعض أنها طلقة في رأس القضاء اللبناني، قائلًا: "لا يوجد حلول اليوم، والوضع صعب وليس هناك مرجعية يستطيع الرجوع واللجوء إليها".

- ماذا يحدث في لبنان؟

واعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اليوم الخميس، وعدد من النواب نفذوا تحركًا أمام قصر العدل، وذلك بعدما قرر النائب العام إخلاء سبيل كل الموقوفين على ذمة التحقيق بانفجار المرفأ.

ورفع المعتصمون العلم اللبناني "بالأسود" بدلًا من اللون الأحمر مع صور ضحايا الـ 4، تعبيرًا عن "حالة من الحزن والنعي، حدادًا على القضاء وعلى الحقيقة".

 وأصدر النائب العام في لبنان القاضي غسان عويدات يوم أمس الأربعاء، قرارًا بإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت مع منعهم من السفر ووضعهم بتصرف المجلس العدلي.

القاهرة الإخبارية لبنان انفجار الأوضاع الأمنية ضحايا مرفأ لبنان الأوضاع الأمنية انقسام القضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

القبض على صاحبة فيديوهات «يوميات أنوش» لاتهامها بخدش الحياء العام

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

حبس 3 متهمين بالاعتداء على طالب بسبب خلافات مع والدته بالمعصرة

القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» للكلية الحربية

3 مليارات متر مكعب.. تفاصيل التعاون المصري الإيطالي لتصدير الغاز لأوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

صور

ندوة عن «الوعى وقضية التغيرات المناخية» بمعرض الكتاب

إقبال كبير على معرض الكتاب فى يومه الأول

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدعو إلى الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية

استشهاد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى «جنين»

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين