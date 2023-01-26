الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الرياضة»: الإعلان عن اللجنة المرتقبة لإدارة الإسماعيلى 29 يناير

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الموعد المحدد لانتهاء اللجنة المشكلة من المختصين من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية من كافة أعمال التسليم والتسلم من مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المستقيل، تمهيداً لتسليم النادي إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها لإدارة شؤونه لحين انتخاب مجلس إدارة جديد في ضوء أحكام لائحة النظام الأساسي الخاصة بنادي الإسماعيلي وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 29 يناير 2023.

وأكدت الوزارة أنه خلال الأيام الماضية جرت العديد من المشاورات مع العديد من الرموز الرياضية والشخصيات العامة ممن لديهم ارتباط بمحافظة الإسماعيلية وناديها العريق ولكنها قوبلت بالاعتذارات المتتالية عن تولي مسؤولية النادي خلال تلك الفترة الانتقالية ، وهو الأمر الذي سعت معه الوزارة لتوفير كل المساندة للجنة الخاصة بالتسليم والتسلم ومنذ قبول استقالة المجلس السابق بشكل رسمي لتسيير كل ما هو عاجل وضروري ومنها استمرار فتح باب القيد أمام النادي الإسماعيلي وإنهاء بعض الأزمات العالقة منذ فترة والخاصة بعقود بعض اللاعبين إضافة إلى منع الإيقاف والخاص بالغرامات الموقعة على النادي ، والبدء في نهو الإجراءات الإدارية الخاصة ببدء عملية تسليم المقر الاجتماعي والرياضي للنادي الإسماعيلي، علماً بأن اللجنة الحالية تبذل جهدها الكامل لتقديم الدعم والمساندة بشكل مستمر للجهاز الفني للنادي من أجل إعادة الاستقرار لفريق كرة القدم. 

ومن المقرر أن يتم الإعلان يوم الأحد المقبل عن كامل تشكيل اللجنة التي ستدير النادي الإسماعيلي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك في ضوء أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي والتي ستضم في تشكيلها المدير التنفيذي ومدير النشاط والمدير المالي إضافة إلى بعض الرموز الرياضية الكبيرة ممن نعول عليهم في إعادة الاستقرار إلى النادي الإسماعيلي وفي ضوء استمرار المساندة والدعم الكامل من وزارة الشباب والرياضة لكافة الإجراءات القانونية والإدارية لمسيرة النادي الإسماعيلي العريق.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الأحد المقبل الإسماعيلية الإعتذار الإنتهاء من أعمال الدعم والمساندة الشباب والرياضة الشخصيات العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

القبض على صاحبة فيديوهات «يوميات أنوش» لاتهامها بخدش الحياء العام

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

حبس 3 متهمين بالاعتداء على طالب بسبب خلافات مع والدته بالمعصرة

القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» للكلية الحربية

3 مليارات متر مكعب.. تفاصيل التعاون المصري الإيطالي لتصدير الغاز لأوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

صور

ندوة عن «الوعى وقضية التغيرات المناخية» بمعرض الكتاب

إقبال كبير على معرض الكتاب فى يومه الأول

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدعو إلى الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية

استشهاد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى «جنين»

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين