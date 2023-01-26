«الرياضة»: الإعلان عن اللجنة المرتقبة لإدارة الإسماعيلى 29 يناير

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الموعد المحدد لانتهاء اللجنة المشكلة من المختصين من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية من كافة أعمال التسليم والتسلم من مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المستقيل، تمهيداً لتسليم النادي إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها لإدارة شؤونه لحين انتخاب مجلس إدارة جديد في ضوء أحكام لائحة النظام الأساسي الخاصة بنادي الإسماعيلي وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 29 يناير 2023.

وأكدت الوزارة أنه خلال الأيام الماضية جرت العديد من المشاورات مع العديد من الرموز الرياضية والشخصيات العامة ممن لديهم ارتباط بمحافظة الإسماعيلية وناديها العريق ولكنها قوبلت بالاعتذارات المتتالية عن تولي مسؤولية النادي خلال تلك الفترة الانتقالية ، وهو الأمر الذي سعت معه الوزارة لتوفير كل المساندة للجنة الخاصة بالتسليم والتسلم ومنذ قبول استقالة المجلس السابق بشكل رسمي لتسيير كل ما هو عاجل وضروري ومنها استمرار فتح باب القيد أمام النادي الإسماعيلي وإنهاء بعض الأزمات العالقة منذ فترة والخاصة بعقود بعض اللاعبين إضافة إلى منع الإيقاف والخاص بالغرامات الموقعة على النادي ، والبدء في نهو الإجراءات الإدارية الخاصة ببدء عملية تسليم المقر الاجتماعي والرياضي للنادي الإسماعيلي، علماً بأن اللجنة الحالية تبذل جهدها الكامل لتقديم الدعم والمساندة بشكل مستمر للجهاز الفني للنادي من أجل إعادة الاستقرار لفريق كرة القدم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان يوم الأحد المقبل عن كامل تشكيل اللجنة التي ستدير النادي الإسماعيلي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك في ضوء أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي والتي ستضم في تشكيلها المدير التنفيذي ومدير النشاط والمدير المالي إضافة إلى بعض الرموز الرياضية الكبيرة ممن نعول عليهم في إعادة الاستقرار إلى النادي الإسماعيلي وفي ضوء استمرار المساندة والدعم الكامل من وزارة الشباب والرياضة لكافة الإجراءات القانونية والإدارية لمسيرة النادي الإسماعيلي العريق.